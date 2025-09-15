Topo

Corinthians tem semana livre para focar em duelo pelo Brasileirão e recuperar Garro

O Corinthians inicia nesta segunda-feira uma semana livre de jogos para se preparar visando o duelo do próximo domingo, contra o Sport, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Ilha do Retiro, em Recife, às 17h30 (de Brasília).

A semana será destinada aos jogos da Sul-Americana e da Libertadores, além de partida atrasada pelo Brasileirão. Eliminado das duas competições continentais e com o calendário em dia no torneio nacional, o Timão terá tempo para treinar para o jogo de domingo.

Um dos objetivos do Corinthians durante a semana será a recuperação de Rodrigo Garro. O meia argentino sentiu dores na panturrilha direita durante o aquecimento para a partida contra o Fluminense, no último sábado, e virou preoucupação para o técnico Dorival Júnior.

Para o embate contra o Sport, o comandante não terá à disposição o atacante Gui Negão, que recebeu terceiro amarelo contra o time carioca e está suspenso.

Situção no Brasileirão

O time alvinegro busca emendar o quarto jogo de invencibilidade no Brasileirão. A equipe venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, e também vem de empate com o Palmeiras, por 1 a 1, e vitória diante do Vasco, por 3 a 2.

Os resultados colocaram o Alvinegro em uma situação mais confortável na tabela. A equipe pulou para a nona posição, com 29 pontos, e abriu sete da zona de rebaixamento.

