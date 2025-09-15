Topo

Corinthians revela lesão na panturrilha de grau 2 e Garro pode ser desfalque por até dois meses

15/09/2025 15h18

O Corinthians não para de acumular problemas clínicos e agora pode ficar sem o argentino Rodrigo Garro por até dois meses. O meia foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita nesta segunda-feira, o que deve custar um afastamento de até oito semanas.

Garro anotou o gol que abriu caminho para a vitória e a classificação às semifinais da Copa do Brasil, quarta-feira, diante do Athletico-PR, e ainda participou do gol de Gui Negão. Sábado, no Maracanã, aquecendo para enfrentar o Fluminense, acusou o problema e acabou cortado.

"O meio-campista Rodrigo Garro foi diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha direita. O camisa 8 iniciou sua recuperação com o departamento de fisioterapia do clube já nesta segunda (15)", informou o Corinthians, após a realização de exames de imagem.

Garro é o único armador de ofício no elenco após a lesão grave do peruano Carrillo, que só deve voltar em 2026, e a saída em comum acordo de Igor Coronado. Quando não conta com o argentino, Dorival Júnior costuma improvisar um volante, o que deve ocorrer já no fim de semana em visita ao Sport. Breno Bidon e Maycon são os candidatos, já que Memphis também está com problema clínico.

Sem Carrillo e com José Martínez e Raniele também fora por dores musculares, a ausência de Garro deixará o Corinthians por um tempo sem a formação total de seu meio-campo. Para piorar, Yuri Alberto ainda aprimora o físico após lesão e Memphis não tem data para voltar, deixando apenas a defesa intacta.

Como já está em situação menos delicada na luta contra o rebaixamento e as semifinais da Copa do Brasil foram adiadas para dezembro, o prejuízo ao Corinthians não é tão grande. Mas a ideia de arrancar para buscar vaga à Libertadores pelo Brasileirão, como fez em 2024, praticamente fica descartada diante de tantos desfalques.

