Corinthians recebe cinco cartões e se isola como time com mais amarelos no Brasileirão

O Corinthians conquistou um importante resultado no último sábado ao vencer o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, um fato negativo por parte do Timão chamou a atenção.

A equipe alvinegra recebeu cinco cartões durante a partida e se isolou como o time com mais amarelos na liga nacional. De acordo com dados do Sofascore, os comandados de Dorival Júnior chegaram a 67 advertências, dois a menos que o São Paulo, que aparece na segunda posição da lista. A média do Corinthians é de quase três cartões amarelos por jogo no Brasileirão.

O goleiro Hugo Souza, o lateral direito Matheuzinho, o zagueiro Gustavo Henrique e os atacantes Talles Magno e Gui Negão foram advertidos pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima com o amarelo. Este último, inclusive, recebeu o terceiro cartão e terá que cumprir suspensão na próxima rodada.

Além do alto número no Brasileiro, o time do Parque São Jorge também tem se mostrado indisciplinado na Copa do Brasil. Semifinalista do torneio, o Corinthians recebeu 17 amarelos em seis jogos, com uma média de quase três por partida, semelhante com a vista no Brasileirão.

O Alvinegro espera não aumentar o número de amarelos no próximo domingo, quando visita o Sport, pela 24ª rodada do Brasileiro. A bola rola na Ilha do Retiro, em Recife, a partir das 17h30 (de Brasília).