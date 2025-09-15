Copa do Brasil feminina inicia fase eliminatória nesta terça-feira

A fase eliminatória da Copa do Brasil feminina começa nesta terça-feira, com os confrontos das oitavas de final. Os jogos são em partida única e acontecem entre os dias 16 e 18 deste mês. A final está marcada para o dia 19 de novembro.

O torneio voltou ao calendário do futebol nacional após nove anos. Na primeira fase, 32 equipes da Série A3 se enfrentaram em 16 confrontos, e as vencedoras avançaram para a segunda fase, que já contava com os 16 times da Série A2. As equipes da elite nacional entraram na disputa apenas na terceira fase.

A N Sports será responsável pela transmissão exclusiva de dois jogos das oitavas de final: Palmeiras x América-MG, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Barueri, e Ferroviária x Vitória, na quinta-feira, às 16h, na Fonte Luminosa. O canal também exibirá uma das semifinais e a decisão.

"Desde que assumimos a gestão, deixamos claro que a nova N Sports também daria atenção às competições femininas. Então é um momento de celebração transmitir torneios desta relevância para o calendário do futebol feminino e estamos todos mobilizados para entregar uma cobertura ampla e interativa", afirmou André Barros, co-CEO da N Sports.

Confira os jogos da fase eliminatória da Copa do Brasil feminina:

? Terça-feira (16/09)



15h: Sport x Realidade Jovem



18h: Bahia x Atlético-MG

? Quarta-feira (17/09)



15h: Corinthians x Juventude



17h: Bragantino x Atlético-PI



18h: São Paulo x Flamengo



19h: Palmeiras x América-MG

? Quinta-feira (18/09)



16h: Ferroviária x Vitória



18h: Internacional x Fluminense