Com um a mais, CRB supera o Amazonas pela Série B do Brasileiro

15/09/2025 23h40

Nesta segunda-feira, com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o CRB venceu o Amazonas por 2 a 0, no Estádio Rei Pelé, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mikael e Tiaguinho marcaram para garantir o triunfo aos mandantes. 

Situação da tabela

Com o resultado, o CRB alcançou oitava posição, com 37 pontos. Já o Amazonas, há três rodadas sem ganhar, permaneceu na penúltima colocação, com apenas 24 pontos.

? Resumo do jogo 

?CRB 2 X 0 AMAZONAS?

? Competição: 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

?? Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

? Data: 15 de setembro de 2025 (segunda-feira)

? Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

  • ? Mikael, aos 18' do 1ºT (CRB)

  • ? Thiaguinho, aos 34? do 2ºT (CRB)

Como foi o jogo

O Amazonas ficou com um jogador a menos logo aos 11 minutos, após Durmisi cometer falta dura em Thiaguinho. Aos 18 minutos, Mikael aproveitou erro na saída de bola da defesa adversária e inaugurou o marcador para o CRB.

A etapa complementar foi de total domínio do CRB, que explorou a superioridade numérica e ampliou a vantagem aos 34 minutos. Léo Campos cruzou bola na marca do pênalti e Thiaguinho antecipou os marcadores para concluir de pé direito.

Próximos jogos

CRB

  • Enfrenta o Criciúma neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela 27ª rodada da Série B. 

Amazonas

  • Joga com o Volta Redonda neste sábado, às 18h30, no Estádio Carlos Zamith, também pela competição nacional.

