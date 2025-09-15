Com um a mais, CRB supera o Amazonas pela Série B do Brasileiro
Nesta segunda-feira, com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o CRB venceu o Amazonas por 2 a 0, no Estádio Rei Pelé, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mikael e Tiaguinho marcaram para garantir o triunfo aos mandantes.
Situação da tabela
Com o resultado, o CRB alcançou oitava posição, com 37 pontos. Já o Amazonas, há três rodadas sem ganhar, permaneceu na penúltima colocação, com apenas 24 pontos.
? Resumo do jogo
?CRB 2 X 0 AMAZONAS?
? Competição: 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
?? Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió
? Data: 15 de setembro de 2025 (segunda-feira)
? Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
- ? Mikael, aos 18' do 1ºT (CRB)
- ? Thiaguinho, aos 34? do 2ºT (CRB)
Como foi o jogo
O Amazonas ficou com um jogador a menos logo aos 11 minutos, após Durmisi cometer falta dura em Thiaguinho. Aos 18 minutos, Mikael aproveitou erro na saída de bola da defesa adversária e inaugurou o marcador para o CRB.
A etapa complementar foi de total domínio do CRB, que explorou a superioridade numérica e ampliou a vantagem aos 34 minutos. Léo Campos cruzou bola na marca do pênalti e Thiaguinho antecipou os marcadores para concluir de pé direito.
Próximos jogos
CRB
- Enfrenta o Criciúma neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela 27ª rodada da Série B.
Amazonas
- Joga com o Volta Redonda neste sábado, às 18h30, no Estádio Carlos Zamith, também pela competição nacional.