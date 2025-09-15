Com um a mais, CRB supera o Amazonas pela Série B do Brasileiro

Nesta segunda-feira, com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o CRB venceu o Amazonas por 2 a 0, no Estádio Rei Pelé, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mikael e Tiaguinho marcaram para garantir o triunfo aos mandantes.

Situação da tabela

Com o resultado, o CRB alcançou oitava posição, com 37 pontos. Já o Amazonas, há três rodadas sem ganhar, permaneceu na penúltima colocação, com apenas 24 pontos.

? Resumo do jogo

? CRB 2 X 0 AMAZONAS?

? Competição: 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



?? Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió



? Data: 15 de setembro de 2025 (segunda-feira)



? Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

? Mikael, aos 18' do 1ºT (CRB)

? Thiaguinho, aos 34? do 2ºT (CRB)

Como foi o jogo

O Amazonas ficou com um jogador a menos logo aos 11 minutos, após Durmisi cometer falta dura em Thiaguinho. Aos 18 minutos, Mikael aproveitou erro na saída de bola da defesa adversária e inaugurou o marcador para o CRB.

A etapa complementar foi de total domínio do CRB, que explorou a superioridade numérica e ampliou a vantagem aos 34 minutos. Léo Campos cruzou bola na marca do pênalti e Thiaguinho antecipou os marcadores para concluir de pé direito.

Próximos jogos

CRB

Enfrenta o Criciúma neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse , pela 27ª rodada da Série B.

Amazonas