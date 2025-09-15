Com 'treino' no violino e nas artes, Luiza Langone é ouro no tiro com arco

O ouro de Luiza Langone nos Jogos da Juventude não brilhou apenas no peito da jovem arqueira. Brilhou também no olhar da mãe, que a recebeu com um abraço emocionado logo após a vitória.

Aos 16 anos, a atleta do Distrito Federal conquistou seu primeiro título na competição, depois de dois bronzes em edições anteriores, e transformou aquele gesto de afeto em símbolo de uma trajetória marcada por talento, disciplina e sensibilidade.

"Faltava esse ouro, e ter conseguido na frente da família e dos amigos tornou tudo mais especial", comemora.

O que diferencia Luiza não é apenas a precisão com o arco e a flecha. Fora do esporte, ela também se destaca como violinista e desenhista. Essas paixões, segundo a própria atleta, são parte fundamental da concentração que leva para as competições.

O som delicado das cordas e o traço firme no papel ajudam a exercitar o foco e a calma — elementos decisivos quando o silêncio da arena dá lugar ao instante em que a flecha precisa encontrar o alvo.

"Já cheguei a desenhar a trajetória das flechas, me preparando mentalmente para as competições. Quando vejo o alvo lá na frente, busco essa mesma linha. A música mantém o meu foco nos momentos de pressão", explica.

O talento artístico de Luiza, aliás, já ganhou reconhecimento antes mesmo da consagração esportiva. Há cinco anos, ainda criança, ela venceu um concurso nacional de ilustração e teve seus desenhos selecionados para integrar a edição brasileira de "O Ickabog", livro da autora J. K. Rowling, criadora da série Harry Potter.

Luiza Langone abraça a mão após o ouro no tiro com arco dos Jogos da Juventude Imagem: Gustavo Schuabb

Uma conquista que, assim como no esporte, exigiu dedicação, criatividade e coragem para sonhar alto.

Nos Jogos da Juventude de Brasília, a jovem atleta transformou as experiências dos bronzes anteriores em amadurecimento. Desta vez, com a torcida dos amigos e familiares, mostrou sangue frio e precisão até o último disparo, coroando sua evolução com o ouro.

Luiza Langone carrega, assim, a rara combinação de quem é múltipla. No violino, no desenho ou no esporte, revela a mesma entrega e a mesma paixão. E prova que, para mirar longe, é preciso mais do que força: é preciso sensibilidade.