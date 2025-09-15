Com Bellingham de volta, Real Madrid divulga relacionados para estreia da Liga dos Campeões
Na manhã desta segunda-feira, o Real Madrid anunciou a lista de 23 jogadores relacionados para enfrentar o Olympique de Marselha, no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. A maior novidade na lista é o retorno do meia Jude Bellingham, que passou por cirurgia no ombro e estava fora desde julho.
Além do meia inglês, o Real Madrid ainda conta outro retorno no meio de campo. O francês Camavinga se recuperou de lesão no tornozelo e foi relacionado por Xabi Alonso para o duelo da Champions.
No entanto, o técnico espanhol terá duas baixas para o jogo contra o Olympique de Marselha. O zagueiro Rudiger, machucou a coxa no último jogo e deve voltar apenas em dezembro. Além dele, o lateral esquerdo Mendy também sofre com lesão na coxa e não foi relacionado por Xabi Alonso.
Relacionados do Real Madrid
? Goleiros
- Thibaut Courtois
- Andriy Lunin
- Fran González
?? Laterais
- Dani Carvajal
- Trent Alexander-Arnold
- Álvaro Carreras
- Fran García
? Zagueiros
- David Alaba
- Raúl Asencio
- Éder Militão
- Dean Huijsen
?? Volantes
- Eduardo Camavinga
- Aurélien Tchouaméni
- Federico Valverde
? Meias
- Jude Bellingham
- Arda Güler
- Dani Ceballos
? Atacantes
- Vinícius Jr.
- Kylian Mbappé
- Rodrygo
- Gonzalo García
- Brahim Díaz
- Franco Mastantuono.
Provável escalação
Assim, uma provável escalação do Real Madrid para o duelo tem: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen e Carreras; Valverde e Tchouameni; Mastantuono, Guler (Bellingham) e Vinicius Jr.; Mbappé.