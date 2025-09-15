Com Bellingham de volta, Real Madrid divulga relacionados para estreia da Liga dos Campeões

Topo

Na manhã desta segunda-feira, o Real Madrid anunciou a lista de 23 jogadores relacionados para enfrentar o Olympique de Marselha, no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. A maior novidade na lista é o retorno do meia Jude Bellingham, que passou por cirurgia no ombro e estava fora desde julho.

Além do meia inglês, o Real Madrid ainda conta outro retorno no meio de campo. O francês Camavinga se recuperou de lesão no tornozelo e foi relacionado por Xabi Alonso para o duelo da Champions.

No entanto, o técnico espanhol terá duas baixas para o jogo contra o Olympique de Marselha. O zagueiro Rudiger, machucou a coxa no último jogo e deve voltar apenas em dezembro. Além dele, o lateral esquerdo Mendy também sofre com lesão na coxa e não foi relacionado por Xabi Alonso.

Relacionados do Real Madrid

? Goleiros

  • Thibaut Courtois

  • Andriy Lunin

  • Fran González

?? Laterais

  • Dani Carvajal

  • Trent Alexander-Arnold

  • Álvaro Carreras

  • Fran García

? Zagueiros

  • David Alaba

  • Raúl Asencio

  • Éder Militão

  • Dean Huijsen

?? Volantes

  • Eduardo Camavinga

  • Aurélien Tchouaméni

  • Federico Valverde

? Meias

  • Jude Bellingham

  • Arda Güler

  • Dani Ceballos

? Atacantes

  • Vinícius Jr.

  • Kylian Mbappé

  • Rodrygo

  • Gonzalo García

  • Brahim Díaz

  • Franco Mastantuono.

Provável escalação

Assim, uma provável escalação do Real Madrid para o duelo tem: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen e Carreras; Valverde e Tchouameni; Mastantuono, Guler (Bellingham) e Vinicius Jr.; Mbappé.

