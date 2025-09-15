Topo

Com 17 jogos a menos, Botafogo supera números de derrotas do Brasileirão de 2024

15/09/2025 11h57

Na noite deste domingo, o Botafogo perdeu para o São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0, no Morumbis. Com o resultado, o Glorioso superou o número de derrotas da edição do ano passado, com 17 jogos a menos.

Em 2024, a equipe carioca teve apenas cinco derrotas em 38 rodadas disputadas. Na 21ª rodada, o Botafogo liderava a competição, com quatro revezes. O time perdeu só mais um jogo até o final e conquistou o título.

Ao todo, foram 38 jogos, 23 vitórias, dez empates e cinco derrotas, com 79 pontos conquistados.

Brasileirão 2025

O São Paulo bateu o Botafogo com gol solitário de Juan Dinenno. Com o resultado, o Glorioso sofreu a sexta derrota no Campeonato Brasileiro, em apenas 21 jogos. A equipe do técnico Davide Ancelotti ocupa a 6ª posição, com 35 pontos.

Até agora, são dez vitórias, cinco empates e seis derrotas, em 21 rodadas.

Além disso, o Glorioso já foi eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores e disputa apenas o Brasileirão até o final do ano.

Calendário do Botafogo

  • Botafogo x Mirassol - 12ª rodada (jogo atrasado)

  • Data e hora: 17 de setembro, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília)

  • Local: Estádio Nilton Santos

