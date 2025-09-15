Cobertura de hotel de Memphis foi eleita melhor suíte do mundo e tem diária de até R$ 265 mil

No Brasil há um ano, Memphis Depay conseguiu trazer seu cachorro, Drako, para o Brasil nesta semana. O animal de estimação está hospedado junto com o atacante do Corinthians em uma suíte do Rosewood São Paulo, que foi eleita neste ano como a melhor do mundo e tem diárias que podem chegar a R$ 265 mil.

Em registro publicado em suas redes sociais, é possível ver alguns detalhes do espaço, localizado na cobertura do hotel, próximo à Avenida Paulista e entre os bairros Consolação e Bela Vista. A partir da "Penthouse Suíte", em que o holandês está hospedado, é possível ter uma vista privilegiada da capital paulista, de seus prédios e arquitetura.

O empreendimento foi reconhecido pelo HD Awards - um dos prêmios mais respeitados da hotelaria - como a melhor suíte do mundo. O espaço é uma cobertura triplex e conta com mais de 1.100 m². O design e arquitetura têm inspirações em Oscar Niemeyer e são assinados por Jean Nouvel e Philippe Starck, ambos de Paris.

Além disso, também conta com um jardim no terraço com mais de 250 espécies nativas e uma piscina com borda infinita, que ganhou destaque na publicação de Memphis Depay neste fim de semana. As diárias podem chegar até a US$ 50 mil (R$ 265 mil).

No contrato firmado entre Corinthians e Memphis Depay, está previsto uma casa inteiramente mobiliada em condomínio fechado, de padrão internacional. Além disso, dois quartos em hotéis de luxo com os serviços adequados para a hospedagem de animais. Não foi confirmado se a cobertura do Rosewood Hotel está sendo paga pelo clube, ainda que esses serviços estejam previstos no acordo de luvas firmado em setembro de 2024.

Considerando o valor da diária, os gastos com a cobertura podem chegar a cerca de R$ 8 milhões por mês. No contrato entre as partes, também ficou acordado que o Corinthians iria arcar com as despesas de seguranças particulares, 24 passagens de avião, moradia do assessor de Memphis e um camarote para o atacante na Neo Química Arena, entre outros itens.

Na última semana, pela Copa do Brasil, Memphis Depay precisou deixar o gramado ainda na primeira etapa, em função de uma lesão muscular na coxa contra o Athletico-PR. O atacante trabalha na recuperação, mas não há um prazo definido para seu retorno aos gramados. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 21, o Corinthians enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro.