COB Expo terá ativação do Cleveland Cavaliers e palestra sobre talentos no basquete

No dia 27 de setembro, a COB Expo 2025 trará experiências especiais para os fãs de basquete. Quem vai invadir as quadras será a franquia campeã da NBA em 2016, o Cleveland Cavaliers, com ativação especial no evento.

Às 13h (de Brasília), o público poderá participar de brincadeiras e desafios na arena 3×3 concorrendo a produtos oficiais dos Cavs. A ação vai envolver os visitantes em dinâmicas interativas, com distribuição de brindes e a oportunidade de se sentir parte de uma das marcas mais icônicas do basquete mundial. Será um momento de conexão direta com a cultura da NBA e com a atmosfera única que a liga proporciona.

Mais cedo, das 10h às 11h, será realizada no Palco Talks, de forma gratuita, a palestra "Game On: formando talentos para o basquete nacional e internacional", reunindo líderes e gestores da modalidade.

Entre os confirmados estão Marcelo Corrêa Sousa, presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB); Arthur Borelli, CEO da Think Sports; Daniel Soares, Diretor de Operações de Basquete da NBA América Latina; Alim Maluf Neto, presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU); e Luciano Cabral, vice-presidente da CBDU. A mediação ficará a cargo da jornalista Beth Romero.

A discussão vai abordar os desafios da formação de atletas, desde a base até os grandes palcos internacionais, mostrando como o basquete brasileiro pode ganhar cada vez mais força em competições globais.

A COB Expo 2025 é um evento gratuito e aberto ao público, com entrada social mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Para participar, basta retirar o ingresso de visitante no site oficial e garantir presença na maior feira do esporte olímpico da América Latina.

COB EXPO 2025

? 24 a 28 de setembro de 2025



? Centro de Convenções Pro Magno - Av. Pfa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02518-000



? Evento gratuito | Entrada social: 1kg de alimento não perecível e retirada de ingresso no site



? Mais informações: www.cobexpo.com.br | @cob_expo