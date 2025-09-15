Topo

Clima de festa! Fãs vibram com vitória de Diego Lopes nas ruas de Manaus; veja

15/09/2025 06h00

Com uma das rivalidades mais genuínas dos últimos tempos, o clássico Jean Silva vs Diego Lopes mobilizou e, ao mesmo tempo, dividiu a torcida brasileira ao redor do país. Mas se tem uma região em que a preferência por um dos lutadores é unânime, é em Mutirão. As ruas do bairro de Manaus, onde Diego cresceu, ficaram lotadas para acompanhar a luta principal do Noche UFC, no último sábado (13).

Com direito a fogos de artifício, dezenas de fãs comemoraram a vitória do representante local sobre Jean Silva (veja abaixo ou clique aqui). A mobilização mesmo para um combate que não valia o cinturão evidenciou o 'clima de final' que Diego e 'Lord' construíram ao longo das últimas semanas. Mesmo atualmente radicado no México, o manauara faz questão de exaltar suas raízes no Amazonas.

Bolso cheio

Além da vitória impactante via nocaute técnico no segundo assalto que o aproxima novamente de uma eventual disputa de título, Diego Lopes ainda voltou para casa de bolso cheio. Afinal de contas, embolsou 100 mil dólares (R$ 535 mil) pelo bônus de 'Luta da Noite' e 'Performance da Noite', se consagrando como o grande protagonista da noite.

 

