Chapecoense x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, escalações e histórico do confronto

A Chapecoense recebe o Athletico-PR nesta terça-feira, às 21h35 (de Brasília), na Arena Condá, pela 26ª rodada da Série B.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.

Onde assistir Chapecoense x Athletico-PR ao vivo?

TV aberta: RedeTV

TV fechada: ESPN

Streaming: Disney+

YouTube: Desimpedidos

Como chega a Chapecoense para o confronto

A Chapecoense ocupa a quarta colocação, com 41 pontos, e mira se manter na zona de classificação à elite do futebol brasileiro.

Como chega o Athletico-PR para o confronto

O Furacão está na sétima posição, com 36 pontos, cinco a menos que a Chapecoense, e tenta se aproximar do G4.

Histórico do confronto

No primeiro turno desta Série B, as equipes empataram em 1 a 1. Curiosamente, Chape e Furacão ficaram em igualdade nos últimos cinco embates.

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Bressan e João Paulo; Everton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Walter Clar; Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Lucas Belezi, Aguirre e Esquivel; Patrick, Dudu e Leozinho; Mendoza, Zapelli e Viveros

Técnico: Odair Hellmann

Arbitragem de Chapecoense x Athletico-PR

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Marcelo Araujo Ossimo

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Ficha técnica de Chapecoense x Athletico-PR

Confronto: Chapecoense x Athletico-PR

Competição: Série B - 26ª rodada

Data e horário: terça-feira, 16/09/2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Arena Condá - Chapecó (SC)

Transmissão: RedeTV, ESPN e Disney+