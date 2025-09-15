Chapecoense x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, escalações e histórico do confronto
A Chapecoense recebe o Athletico-PR nesta terça-feira, às 21h35 (de Brasília), na Arena Condá, pela 26ª rodada da Série B.
Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.
Onde assistir Chapecoense x Athletico-PR ao vivo?
TV aberta: RedeTV
TV fechada: ESPN
Streaming: Disney+
YouTube: Desimpedidos
Como chega a Chapecoense para o confronto
A Chapecoense ocupa a quarta colocação, com 41 pontos, e mira se manter na zona de classificação à elite do futebol brasileiro.
Como chega o Athletico-PR para o confronto
O Furacão está na sétima posição, com 36 pontos, cinco a menos que a Chapecoense, e tenta se aproximar do G4.
Histórico do confronto
No primeiro turno desta Série B, as equipes empataram em 1 a 1. Curiosamente, Chape e Furacão ficaram em igualdade nos últimos cinco embates.
Prováveis escalações
Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Bressan e João Paulo; Everton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Walter Clar; Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa
Técnico: Gilmar Dal Pozzo
Athletico-PR: Santos; Benavídez, Lucas Belezi, Aguirre e Esquivel; Patrick, Dudu e Leozinho; Mendoza, Zapelli e Viveros
Técnico: Odair Hellmann
Arbitragem de Chapecoense x Athletico-PR
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Marcelo Araujo Ossimo
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
Ficha técnica de Chapecoense x Athletico-PR
Confronto: Chapecoense x Athletico-PR
Competição: Série B - 26ª rodada
Data e horário: terça-feira, 16/09/2025, às 21h35 (de Brasília)
Local: Arena Condá - Chapecó (SC)
Transmissão: RedeTV, ESPN e Disney+