Topo

Esporte

Chapecoense x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, escalações e histórico do confronto

15/09/2025 20h00

A Chapecoense recebe o Athletico-PR nesta terça-feira, às 21h35 (de Brasília), na Arena Condá, pela 26ª rodada da Série B.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.

Onde assistir Chapecoense x Athletico-PR ao vivo?

TV aberta: RedeTV
TV fechada: ESPN
Streaming: Disney+
YouTube: Desimpedidos

Como chega a Chapecoense para o confronto

A Chapecoense ocupa a quarta colocação, com 41 pontos, e mira se manter na zona de classificação à elite do futebol brasileiro.

Como chega o Athletico-PR para o confronto

O Furacão está na sétima posição, com 36 pontos, cinco a menos que a Chapecoense, e tenta se aproximar do G4.

Histórico do confronto

No primeiro turno desta Série B, as equipes empataram em 1 a 1. Curiosamente, Chape e Furacão ficaram em igualdade nos últimos cinco embates.

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Bressan e João Paulo; Everton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Walter Clar; Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa
Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Lucas Belezi, Aguirre e Esquivel; Patrick, Dudu e Leozinho; Mendoza, Zapelli e Viveros
Técnico: Odair Hellmann

Arbitragem de Chapecoense x Athletico-PR

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Marcelo Araujo Ossimo
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Ficha técnica de Chapecoense x Athletico-PR

Confronto: Chapecoense x Athletico-PR
Competição: Série B - 26ª rodada
Data e horário: terça-feira, 16/09/2025, às 21h35 (de Brasília)
Local: Arena Condá - Chapecó (SC)
Transmissão: RedeTV, ESPN e Disney+

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Athletic Bilbao x Arsenal: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Lanús x Fluminense pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Chapecoense x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, escalações e histórico do confronto

Olympique de Marselha x Real Madrid: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Atlético-GO x Avaí: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Eagle contraria Textor e quer acordo que reduz autonomia dele no Botafogo

Palmeiras inclui Andreas, Jefté e Carlos Miguel na lista da Libertadores

Santos contesta arbitragem na CBF e ganha validação em reclamação sobre pênalti em Neymar

Caio Borralho provoca Paulo Borrachinha nas redes sociais: "Covarde"

Técnicos poderão solicitar revisão de lances polêmicos na Copa Paulista; entenda

Federação Paulista de Futebol implanta o 'desafio de vídeo' nas semifinais da Copa Paulista