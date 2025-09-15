Champions 2025/26: 'Supercomputador' aponta favorito ao título e tem Real Madrid como 'azarão'

A fase de liga da Champions League começa nesta terça-feira, com 36 clubes disputando o título da principal competição da Europa. Segundo simulação do supercomputador da empresa Opta, especializada em estatísticas, o Liverpool é o favorito para conquistar a taça, com 20% de probabilidade.

A equipe inglesa possui seis títulos da Champions League, ficando atrás apenas de Milan e Real Madrid, que somam sete e quinze conquistas, respectivamente.

Na segunda posição entre os favoritos aparece o Arsenal, semifinalista da edição passada, com 16% de chances. O Paris Saint-Germain, campeão da temporada 2024/25, fecha o top 3 com 11%.

Já o Real Madrid, maior vencedor da história da competição, surge como azarão segundo as previsões, ocupando a sétima posição.

Seu rival espanhol, o Barcelona, que conquistou o título cinco vezes, também não impressiona na quinta posição, com praticamente a mesma porcentagem que o Manchester City.

Veja as previsões do supercomputador:

1º Liverpool - 20,12%

2º Arsenal - 16,33%

3º PSG - 11%

4º Manchester City - 8,65%

5º Barcelona - 8,51%

6º Chelsea - 6,89%

7º Real Madrid - 6,20%

8ª Bayern de Munique - 4,64%

9º Newcastle - 2,98%

10º Inter de Milão - 2,14%