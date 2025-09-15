CBF acompanha evolução física de Neymar no Santos, diz Marcelo Teixeira

Nos últimos anos, após a Copa do Mundo de 2022, a situação física de Neymar sempre causou muita polêmica. Depois de sua chegada ao Santos, o meia-atacante de 33 anos tem ganhado ritmo e minutagem, o que fez a CBF acompanhar de perto o jogador, analisando uma possível convocação dele à Seleção Brasileira. De acordo com o presidente Marcelo Teixeira, o Peixe tem mandado relatórios à entidade sobre a situação do camisa 10.

"Há um acompanhamento diário por parte do Departamento Médico da CBF com o Santos, que envia relatórios para esclarecer todos os procedimentos feitos com o Neymar. Há uma vontade nossa que haja sempre o contato entre os médicos do Santos e da Seleção. Ele (Neymar) vem melhorando, ganhando corpo, jogando 90 minutos. Ele tem melhorado sua parte mental e sua confiança. Ele notadamente está se dedicando mais, fica no clube por muito. Sabemos que não é o mesmo Neymar de 20 anos atrás, mas é um Neymar que continua decisivo, genial e muito importante", afirmou Marcelo Teixeira, em entrevista ao SporTV.

Mudança de postura

Além da questão física, outro ponto tratado por Teixeira foi sobre o mental de Neymar. O mandatário destacou que, após uma conversa, o capitão do Santos mudou sua postura em campo, principalmente ao reclamar com árbitros.

"Toda nossa equipe de futebol orientou o Neymar para que ele tivesse uma outra conduta, e ele assimilou isso. Ele realmente estava exagerando nas reclamações, mas entendendo sua postura de capitão e líder, ele mudou sua postura", concluiu Teixeira.

Raul Beretta / Santos FC

Neymar reestreou pelo Santos em fevereiro deste ano. Até aqui, o craque brasileiro esteve em campo em 21 partidas, com seis gols marcados e três assistências.