CBF aciona protocolo de concussão, e Brazão vira dúvida para o San-São

15/09/2025 13h47

Uma cena assustou os torcedores do Santos no jogo contra o Atlético-MG, neste domingo. O goleiro Gabriel Brazão deixou a partida de ambulância na etapa complementar por causa de uma pancada na cabeça em disputa com Igor Gomes. O jogador do Peixe até tentou continuar em campo, mas posteriormente acabou indo ao chão, precisando de auxílio médico.

Apesar de Brazão ter sido liberado pelo hospital Mater Dei, onde teve alta após uma tomografia que não indicou alteração, a CBF teria acionado o protocolo de concussão para o goleiro, que passaria a ser dúvida para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (21).

Nas regras da CBF, Brazão precisará passar cinco dias fora dos treinos do Santos, em recuperação. Ele só será liberado após exames detalhados. Caso tudo ocorra corretamente neste prazo, o goleiro só poderia participar das atividades na véspera do clássico.

Fotos: Raul Baretta / Santos FC.

O que aconteceu?

Brazão foi atingido na cabeça em uma disputa de bola com Igor Gomes no início do segundo tempo. O jogador do Atlético-MG ainda tentou pular o goleiro santista, mas acabou o acertando com uma joelhada.

Brazão recebeu atendimento médico e rapidamente foi possível notar o surgimento de um "galo" em sua testa. O goleiro, entretanto, optou por continuar no jogo, protegendo a região com uma touca de natação.

Fato é que minutos depois Gabriel Brazão não conseguiu seguir na partida, indo ao chão novamente. O goleiro novamente apresentou sinais de inconsciência e contou com o auxílio da ambulância para deixar o estádio do Atlético-MG.

