Canelo rasga elogios para Terence Crawford após derrota: "Melhor que o Mayweather"

Há mais de três anos invicto nos ringues de boxe, Saúl Álvarez voltou a sentir o gosto amargo da derrota no último sábado (13). Escalado para protagonizar uma superluta contra Terence Crawford com direito a transmissão da Netflix, 'Canelo', astro da modalidade, acabou superado na decisão unânime dos juízes (116-112, 115-113 e 115-113). Após o confronto, o pugilista mexicano rasgou elogios para seu adversário.

Durante a coletiva de imprensa pós-show, Canelo, que sofreu somente sua terceira derrota na carreira, comparou Crawford com outro algoz do passado: Floyd Mayweather. Impressionado com o desempenho de 'Bud,' como o americano é conhecido, Saúl opinou que Terence foi um desafio ainda maior do que quando enfrentou 'Money', em 2013. Vale ressaltar que tanto Floyd quanto Crawford nunca perderam como profissionais de boxe.

"Ele (Terence Crawford) merece todos os créditos. Eu dei o meu melhor essa noite. Mas simplesmente não consegui decifrar o estilo (dele). Ele tem tudo. Tentei dar o meu melhor. Eu acho que o Crawford é bem melhor do que o Floyd Mayweather", elogiou Canelo.,

Recíproca verdadeira?

Se por um lado Canelo exaltou Crawford, do outro, o americano indicou que esperava ser mais desafiado no confronto. Apesar de exaltar o estilo técnico no rival mexicano na transmissão pós-luta da Netflix, Bud afirmou que, mesmo subindo duas categorias de peso, já havia sido atingido com mais força na carreira por outros oponentes mais leves. Com o triunfo, Terence conquistou os títulos mundiais dos super médios (76,2 kg).

"Ele (Canelo) não me bateu tão forte quanto eu esperava que bateria. Ele, com certeza, é muito técnico. Mas eu já fui acertado com mais força (que isso)", frisou Crawford.

A luta

O 1º round chegou a ser vaiado pelo público. A etapa foi marcada por muito estudo, pouca movimentação, mas Canelo andou para frente e dominou as ações, apesar da pouca contundência. Canelo 10 x 9 Crawford.

O 2º assalto voltou a ter pouca ação, mas o atleta americano caminhou mais para frente e conectou maior volume de ataques. Vantagem mínima. Canelo 19 x 19 Crawford.

Na etapa seguinte, Crawford voltou a ser melhor e provou ser mais rápido do que o mexicano. Com boas esquivas e alguns contragolpes, o americano levou a melhor novamente. Canelo 28 x 29 Crawford.

Na quarta etapa, Canelo não dominou as ações, mas diante da pouca contundência do rival, levou na vantagem mínima por encurralar algumas vezes e acertar golpes mais potentes. Canelo 37 x 39 Crawford.

Em um round disputado, Canelo voltou a dominar o centro do ritmo e ditar o ritmo das ações, embora tenha sofrido com a velocidade do rival, que caminhava por todo o ringue e, mesmo caminhando para trás, se mostrou arisco e perigoso. Canelo 47 x 48 Crawford.

O sexto round foi mais uma vez de Terence Crawford. Mesmo andando para trás, ele conectou melhores golpes e pareceu deixar o mexicano sem resposta à sua velocidade e precisão tanto nos golpes em linha reta quanto nos ataques na linha da cintura. Canelo 56 x 58 Crawford.

Na sétima etapa, os atletas mostraram mais agressividade e por vezes trocaram golpes duros na curta distância. Apesar da maior potência de Canelo, o pugilista americano voltou a apresentar volume de ataques superior, levando novamente na vantagem mínima. Canelo 65 x 68 Crawford.

O oitavo round não agradou a plateia, que vaiou os momentos de pouca atividade. Ciente de sua vantagem até então, Crawford administrou as ações e pareceu apostar no cansaço do oponente, que dominava o centro do ringue e o caçava. Vantagem para o mexicano. Canelo 75 x 77 Crawford.

A nona etapa começou eletrizante com os dois pugilistas trocando golpes francos no centro do ringue. Após conectar os primeiros ataques, Crawford pareceu sentir a mão do rival e foi encurralado contra às cordas, reclamando de uma cabeçada de Canelo no clinche. A partir daí, o americano caminhou para trás o tempo todo e permitiu nova vantagem do mexicano. Canelo 85 x 86 Crawford.

Com ligeira queda na potência de seus ataques, Canelo precisou se expor mais para acertar o desafiante, o que permitiu a Crawford acertar contragolpes de encontro. Apesar de dominar o centro do ringue novamente, o mexicano teve dificuldade de encurrlar o rápido oponente nas cordas. Canelo 94 x 96 Crawford.

Visivelmente mais cansado, Canelo sofreu com os contragolpes na curta distância de Terence Crawford, que passou a apostar em combinações mais longas, de até quatro ataques, para delírio da plateia. Canelo 103 x 106 Crawford.

Ciente de sua ampla vantagem, Crawford jogou no erro do adversário na etapa final. Precisos direto de esquerda de encontro e cruzados na saída dos ataques do mexicano ditaram o ritmo dos momentos finais. Canelo 112 x 116 Crawford.

