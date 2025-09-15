Caio Borralho provoca Paulo Borrachinha nas redes sociais: "Covarde"
A tensão entre Paulo 'Borrachinha' Costa e membros da equipe 'Fighting Nerds' ganhou um novo episódio nas redes sociais. Nesta segunda-feira (15), Caio Borralho foi direto ao se oferecer como substituto em uma luta principal no UFC e, de quebra, aproveitou para alfinetar o compatriota mineiro, que vinha sendo especulado para liderar o card do evento em Vancouver, no dia 18 de outubro (clique aqui ou veja abaixo).
O maranhense não poupou palavras e chamou o rival de "covarde", em clara referência a uma suposta recusa de um confronto com cinco rounds, revelada por Borrachinha momentos antes. A fala teve grande repercussão entre fãs e colegas da divisão peso-médio (84 kg).
"Ouvi dizer que alguém se machucou. É só me ligar que eu tô dentro! Cinco rounds, é claro, porque eu não sou covarde como certo cara que aceitou lutar só três rounds", publicou Borralho. Apesar de não mencionar nomes, ficou evidente quem era o alvo da provocação.
A declaração veio pouco depois de Borrachinha revelar que havia sido procurado pelo UFC para substituir um atleta lesionado na luta principal de um evento (clique aqui ou veja abaixo). Segundo o mineiro, devido ao curto tempo de preparação, ele sugeriu um duelo com apenas três assaltos.
"Depois que Shara (Magomedov) desistiu, recebi uma notícia... Alguém se machucou na luta principal, então o UFC me chamou para lutar contra um top 5 em poucas semanas por cinco rounds. Propus três rounds devido ao curto espaço de tempo e, adivinha, ele disse não para três rounds. Que diabos! Covardes...", escreveu o ex-desafiante ao cinturão dos médios.
Na sequência, o 13º colocado do ranking da divisão até 84 kg afirmou que o UFC havia aceitado a proposta de três rounds, mas que o adversário ainda assim recusou o combate. Ele então sugeriu remarcar o possível duelo para o UFC 322, em Nova York, com tempo suficiente de preparação (clique aqui ou veja abaixo).
"O UFC concordou com três rounds, mas ele não. Ok, você quer cinco rounds, certo? Podemos fazer isso em Nova York daqui a nove semanas (no UFC 322). Não seja tão gay", publicou Borrachinha, mantendo o tom provocador que costuma adotar nas redes.
As pistas deixadas por Borrachinha indicavam que o duelo em questão seria o confronto entre Reinier de Ridder e Anthony Hernandez, inicialmente escalado como atração principal do card canadense. Apesar dos rumores, o UFC anunciou oficialmente que Brendan Allen foi o escolhido para substituir o norte-americano.
Briga declarada
A provocação de Borralho, no entanto, vai além do impasse sobre o número de rounds. O clima entre os dois brasileiros já estava tenso desde que Borrachinha se envolveu em outra polêmica online com Jean Silva, parceiro de treinos do maranhense.
Na ocasião, o mineiro publicou mensagens enigmáticas que foram interpretadas como indiretas contra a Fighting Nerds, equipe da qual Caio e Jean fazem parte. 'Lord' respondeu de forma dura, e a troca de ofensas se intensificou nas redes.
UFC agreed to 3rd fight, but he didn't.
Ok u want 5 rd right? We can do it in NY 9 weeks. Don't be so gay .
- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) September 15, 2025
I heard someone got hurt. Just call me and I'm IN! 5 rounds of course cause I'm not a pussy like some guy that said yes only to 3 rounds ????
- Caio Borralho (@BorralhoCaio) September 15, 2025
Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok