Brasileirão tem 83,5% de chance de terminar com Fla ou Palmeiras campeão
O título do Campeonato Brasileiro tem 83,5% de chance de terminar nas mãos de Flamengo ou Palmeiras, segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O que aconteceu
O Rubro-Negro lidera a probabilidade de título com 49,7%. O time é o primeiro colocado do Brasileirão, com 50 pontos, e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Juventude.
O Palmeiras vem logo na sequência, com 33,8% de chance de ser campeão nacional. O Alviverde ocupa a segunda colocação do torneio nacional, com 46 pontos e, no sábado, goleou o Inter por 4 a 1.
Dessa forma, os times de Filipe Luis e Abel Ferreira "polarizam", até então, a disputa pela taça. A dupla abriu uma larga vantagem em relação à Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Corinthians e Ceará, demais apontados pela UFMG como candidatos à conquista.
Os números podem mudar dependendo do resultado do jogo Cruzeiro, terceiro com mais possibilidade de ficar com o troféu (11,2%). O time mineiro encara o Bahia hoje, às 20h (de Brasília), na Fonte Nova.
As chances de título
- Flamengo - 49,7%
- Palmeiras - 33,8%
- Cruzeiro - 11,2%
- Mirassol - 2,7%
- Bahia - 2%
- Botafogo - 0,51%
- São Paulo - 0,18%
- Fluminense - 0,01%
- Red Bull Bragantino - 0,005%
- Atlético-MG, Corinthians e Ceará - 0,001%
*Dados da UFMG
Como está o top-10 do Brasileirão
- Flamengo - 50 pontos (22 jogos)
- Palmeiras - 46 pontos (21 jogos)
- Cruzeiro - 44 pontos (22 jogos)
- Mirassol - 38 pontos (21 jogos)
- Bahia - 36 pontos (20 jogos)
- Botafogo - 35 pontos (21 jogos)
- São Paulo - 35 pontos (23 jogos)
- Red Bull Bragantino - 31 pontos (23 jogos)
- Corinthians - 29 pontos (23 jogos)
- Fluminense - 28 pontos (21 jogos)