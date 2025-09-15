Brasileirão tem 83,5% de chance de terminar com Fla ou Palmeiras campeão

O título do Campeonato Brasileiro tem 83,5% de chance de terminar nas mãos de Flamengo ou Palmeiras, segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O que aconteceu

O Rubro-Negro lidera a probabilidade de título com 49,7%. O time é o primeiro colocado do Brasileirão, com 50 pontos, e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Juventude.

O Palmeiras vem logo na sequência, com 33,8% de chance de ser campeão nacional. O Alviverde ocupa a segunda colocação do torneio nacional, com 46 pontos e, no sábado, goleou o Inter por 4 a 1.

Dessa forma, os times de Filipe Luis e Abel Ferreira "polarizam", até então, a disputa pela taça. A dupla abriu uma larga vantagem em relação à Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Corinthians e Ceará, demais apontados pela UFMG como candidatos à conquista.

Os números podem mudar dependendo do resultado do jogo Cruzeiro, terceiro com mais possibilidade de ficar com o troféu (11,2%). O time mineiro encara o Bahia hoje, às 20h (de Brasília), na Fonte Nova.

As chances de título

Flamengo - 49,7% Palmeiras - 33,8% Cruzeiro - 11,2% Mirassol - 2,7% Bahia - 2% Botafogo - 0,51% São Paulo - 0,18% Fluminense - 0,01% Red Bull Bragantino - 0,005% Atlético-MG, Corinthians e Ceará - 0,001%

*Dados da UFMG

Como está o top-10 do Brasileirão