Dores santistas, trapalhada do Grêmio e força aérea do Fla recheiam rodada

Nove dos dez jogos da 23ª rodada do Brasileirão foram disputados entre sábado e domingo, e o torcedor não pode se queixar da falta da emoção: teve goleada, resultado alterado nos acréscimos e rede balançando em todas as partidas.

Veja destaques

A rodada foi parcialmente dolorida para o Santos. Não pelo empate arrancado no fim contra o Atlético-MG em Belo Horizonte, mas especificamente para dois dos pilares da equipe.

Neymar quase torceu o tornozelo com 30 segundos de jogo no sintético da Arena MRV. Além de classificar o tipo de gramado como "uma merda", reclamou, em vão, de um pontapé de Scarpa e ainda furou a bola após passe de Lautaro Díaz.

Brazão, no entanto, viveu situação mais preocupante. O goleiro tomou uma joelhada acidental de Igor Gomes, ficou com um inchaço enorme na testa e precisou deixar o embate de ambulância. O santista foi encaminhado a um hospital e recebeu alta pouco tempo depois.

Quem precisa se preocupar, ao menos dentro de campo, é a dupla Gre-Nal. O Grêmio tomou 1 a 0 da sensação Mirassol dentro de sua casa, enquanto o Inter não viu a cor da bola no Allianz Parque ao ser goleado por 4 a 1 pelo Palmeiras. Os dois seguem na parte inferior da tabela.

Ficha mostra substituição do Grêmio; Mano Menezes e seu auxiliar erraram na troca Imagem: Reprodução/X

Uma trapalhada com direito a "telefone sem fio" no banco de reservas marcou a derrota gremista. Mano Menezes queria sacar o lateral João Pedro de campo para colocar o atacante Pavón como ala, mas seu auxiliar, Tiago Kosloski, entregou o papel da alteração com o número do meia-atacante Alysson. Resultado? A substituição foi feita, e o técnico se revoltou com o colega de comissão — isentando, na coletiva, a arbitragem diante do erro.

Longe das confusões, o líder Flamengo usou a força aérea para vencer o Juventude e, de quebra, encerrar um tabu de 28 anos sem superar o rival em Caxias do Sul. Arrascaeta e Emerson Royal aproveitaram cruzamento dos gringos Saúl e Carrascal, respectivamente, para manter o time de Filipe Luís quatro pontos à frente do Palmeiras — o Cruzeiro joga hoje, contra o Bahia, e pode retomar a vice-liderança.

Dois dos rivais estaduais do rubro-negro sucumbiram aos paulistas. Sem superar a meta de Hugo Souza, o Fluminense viu o Corinthians chutar duas vezes e, em uma delas, cravar um precioso (e inusitado) gol no Maracanã. O Botafogo, por sua vez, não foi páreo para o São Paulo de Crespo, que venceu com gol de um atacante que não marcava há 13 meses: Dinenno.

Outro clássico regional, disputado entre clubes que amargam o Z4, acabou com alegria para os torcedores do Fortaleza. O time, que estreou o técnico Martín Palermo no banco de reservas, superou o Vitória com facilidade e findou uma sequência de oito tropeços na temporada.

Por falar em desespero, a situação do Sport segue dramática. Desta vez, o lanterna do Brasileirão empatou com o instável Bragantino fora de casa — sem deixar de reclamar de Anderson Daronco pela marcação do pênalti que gerou o gol dos paulistas, classificando a arbitragem como "tendenciosa".

O Vasco encerrava o fim de semana com uma doce vitória em São Januário, mas o Ceará amargou o resto do domingo. O duelo marcou o 100º de Philippe Coutinho com a camisa carioca, e o meia até fez bonito: inaugurou o placar com um lindo gol de falta. Galeano ameaçou frustrar a noite no Rio, mas o colombiano Cuesta recolocou os mandantes em vantagem. O problema é que Pedro Henrique não se importou de estragar a festa nos acréscimos: 2 a 2.

Confira os resultados