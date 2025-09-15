Topo

Esporte

Bayern lança camisa especial para 190ª edição da Oktoberfest; veja

15/09/2025 11h19

O Bayern de Munique lançou, nesta segunda-feira, um uniforme especial para homenagear a 190ª edição da Oktoberfest, festival de cerveja originado em Munique, na Alemanha.

A camisa é na cor off-white, com mangas bordadas em verde e uma estrutura que lembra a camisa do 125º aniversário do clube.

Um destaque especial é a caixa exclusiva do uniforme de jogo, que combina a camisa, o short e as meias em uma caixa de colecionador, limitado a apenas 1.900 unidades.

A estreia do uniforme será contra o Werder Bremen, no 26 de setembro, na Allianz Arena, pelo Campeonato Alemão. Além da camisa, a nova coleção ainda conta com jaquetas, moletons, calças e uma camiseta em tons de preto e cinza.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Palmeiras faz três trocas em lista de inscritos da Libertadores; veja quais

Duplantis supera recorde mundial do salto com vara pela 14ª vez com 6,30m e leva ouro em Tóquio

Bayern lança camisa especial para 190ª edição da Oktoberfest; veja

Com Bellingham de volta, Real Madrid divulga relacionados para estreia da Liga dos Campeões

Espanha pede que Israel e Rússia sejam banidos de competições esportivas internacionais

Thiago Ornelas e Eduardo Rodrigues garantem vaga na semifinal dos 110m com barreiras no Mundial de Atletismo

Neymar x Coutinho: quem está melhor? Compare os números dos ídolos de Santos e Vasco

Bruno Rodrigues mira sequência de jogos no Palmeiras após 20 meses afastado e volta com festa

Ancelotti não vê obrigação de vencer Copa e diz para onde quer ir após seleção

Golpe de sorte? Diego Lopes revela que treinou cotovelada que nocauteou Jean Silva

Líder de tudo: números justificam boa campanha do Flamengo no Brasileirão