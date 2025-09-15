Bayern lança camisa especial para 190ª edição da Oktoberfest; veja
O Bayern de Munique lançou, nesta segunda-feira, um uniforme especial para homenagear a 190ª edição da Oktoberfest, festival de cerveja originado em Munique, na Alemanha.
A camisa é na cor off-white, com mangas bordadas em verde e uma estrutura que lembra a camisa do 125º aniversário do clube.
Um destaque especial é a caixa exclusiva do uniforme de jogo, que combina a camisa, o short e as meias em uma caixa de colecionador, limitado a apenas 1.900 unidades.
A estreia do uniforme será contra o Werder Bremen, no 26 de setembro, na Allianz Arena, pelo Campeonato Alemão. Além da camisa, a nova coleção ainda conta com jaquetas, moletons, calças e uma camiseta em tons de preto e cinza.