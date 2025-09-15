Gabigol desencanta no fim, Cruzeiro bate Bahia e não deixa Flamengo escapar
O Bahia fazia a lição de casa ao vencer o Cruzeiro até os 30 minutos do 2º tempo com direito a golaço de Jean Lucas, mas Sinisterra empatou antes de Gabigol desencantar após nove jogos e decretar, já nos minutos finais, o 2 a 1 para os visitantes em Salvador. O duelo encerrou a 23ª rodada do Brasileirão.
O resultado recolocou os mineiros na cola do Flamengo na tabela — a equipe, que havia sido ultrapassada pelo Palmeiras no sábado, chegou aos 47 pontos e voltou a ficar a três dos cariocas, que lideram a classificação.
O time de Rogério Ceni, por outro lado, estacionou nos 36 pontos e terminou a rodada fora do G4. De quebra, os baianos perderam a invencibilidade como mandantes nesta edição do torneio nacional.
Como ficou a tabela?
1 - Flamengo: 50 pontos (22 jogos)
2 - Cruzeiro: 47 pontos (23 jogos)
3 - Palmeiras: 46 pontos (21 jogos)
4 - Mirassol: 38 pontos (21 jogos)
5 - Bahia: 36 pontos (21 jogos)
6 - Botafogo: 35 pontos (21 jogos)
Como foi o jogo
Em casa, mando eu. O Bahia iniciou a partida comandando as ações e encurralando o adversário, que se fechou e usou a organização defensiva para barrar o ímpeto. Acevedo, em chute de fora da área que gerou boa defesa de Cássio, e Sanabria, que não pegou em cheio na bola, foram os responsáveis por agitar as arquibancadas da Fonte Nova até os 20 minutos. Os mineiros responderam com Kaio Jorge, mas o atacante estava impedido antes de completar um contra-ataque.
Faltou intensidade. O jogo foi perdendo ritmo gradativamente, e o 1º tempo acabou com apenas três finalizações a gol — todas dos donos da casa, que até ficaram mais com a bola, mas pouco conseguiram produzir ofensivamente. O Cruzeiro, por outro lado, explorou contra-ataques nas vezes em que conseguiu sair para o jogo. Os 45 minutos iniciais, no entanto, acabaram com muita transpiração e pouca inspiração.
Times acordam em Salvador. O 2º tempo começou com um panorama completamente diferente: agitado e com boas chances de gol. O Bahia iniciou a blitz com Willian José, que facilitou a vida de Cássio ao cabecear fraco para o gol. Luciano Juba sucedeu o atacante e, após rebatida da defesa, chutou rente à trave do goleiro. Os visitantes reagiram e ficaram no quase com Kaiki Bruno.
Selecionável brilha e abre o placar. Quem resolveu o problema ofensivo da equipe de Rogério Ceni foi Jean Lucas. Convocado por Carlo Ancelotti na última Data Fifa, o jogador da seleção brasileira recebeu passe ainda da intermediária e acertou um chute de rara felicidade que acabou nas redes de Cássio: 1 a 0.
Reserva sai do banco para empatar... O gol do rival fez Leonardo Jardim mexer três vezes de uma vez em sua equipe, que se lançou ao ataque e colheu os frutos rapidamente. Em jogadaça de Matheus Pereira, que entortou Acevedo com uma caneta e acertou a trave em chute cruzado. A bola sobrou e Sinisterra, um dos reservas acionados pelo português, pegou o rebote para deixar tudo igual: 1 a 1.
... e outro reserva sai do banco para virar. Os mineiros viraram o confronto na casa dos 40 minutos a partir de outro jogador que havia saído do banco de reservas: Gabigol. O atacante protagonizou um "replay" do lance de Jean Lucas e, de muito longe, superou o goleiro Ronaldo com um chutaço de perna esquerda: 2 a 1.