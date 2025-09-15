Juca critica nível técnico e físico de Neymar: 'Atuação constrangedora'

Neymar jogou muito abaixo do esperado técnica e fisicamente e teve uma atuação constrangedora no empate entre Santos e Atlético-MG, afirma Juca Kfouri no Posse de Bola, do Canal UOL.

O colunista apontou que o camisa 10 perdeu gols, se descontrolou emocionalmente e atrapalhou o time — o que gera dúvidas sobre sua permanência como peça central no time de Juan Pablo Vojvoda.

A atuação dele ontem foi alguma coisa de constrangedora. Quando ele perdeu o primeiro gol logo no começo do jogo, que lhe entregam a bola na cara do goleiro e ele chuta em cima do Everton, eu falei, não é possível, mas ele vai se recuperar. Minutos depois, ele recebe uma bola da linha do fundo e fura de pé direito. Mas que furo, uma coisa absolutamente bizarra, aquela furada do Neymar. Juca Kfouri

E aí ele se descontrola, fica nervoso, puxa a briga com o Lyanco. Se não é a intervenção do árbitro, será que ele sabe que o apelido do Lyanco é o psicopata atleticano? Será que ele tem consciência disso? O que o Lyanco faria dele, o pó? E aí ele desaparece. Juca Kfouri

Segundo o colunista, o Santos jogou com um a menos enquanto Neymar esteve em campo. Juca questiona se o Peixe não ganharia mais ao buscar alternativas para o setor ofensivo.

Ele jogou, esteve em campo durante 80 minutos e não marca ninguém — o Santos joga com 10. Então, eu fico pensando se a melhor coisa que possa acontecer para o Vojvoda não é se livrar do Neymar, porque o Neymar é hoje muito mais peso do que alguma coisa de positivo na vida do Santos. Juca Kfouri

Gramado sintético

Em suas redes sociais, Neymar reclamou do gramado sintético da Arena MRV, alegando ter sofrido uma torção no início do jogo. Juca concorda com a crítica.

Ele reclama do gramado porque no primeiro lance ele torce o pé, não tinha 40 segundos de jogo. Não sei se ele torceria no gramado natural, mas o fato é que ele torceu o pé de uma maneira preocupante, teve que reforçar a botinha e tudo. Juca Kfouri

