Atlético-MG se reapresenta e define relacionados para duelo contra o Bolívar

15/09/2025 15h22

Após o empate com o Santos, por 1 a 1, no último domingo, os jogadores do Atlético-MG se reapresentaram na manhã desta segunda-feira na Cidade do Galo para iniciar a preparação para enfrentar o Bolívar, pela Sul-Americana.

Detalhes do treino

Os atletas que iniciaram a partida contra o Peixe ficaram na parte de dentro do CT, onde fizeram regenerativo na academia e fisioterapia.

Sob o comando de Sampaoli, o restante do grupo trabalhou no campo com atividades técnicas e táticas, seguido de um treino de finalizações.

Situação do DM

Recém-contratado, Ruan Tressoldi integrou o elenco em uma parte das atividades. O zagueiro ainda cumpre um cronograma de recondicionamento físico após realizar uma artroscopia no joelho direito.

Seguem entregues ao DM: Saravia, com lesão na perna direita, Patrick, com fratura na coluna, e Caio Maia, que se recupera de uma contusão no joelho direito.

Viagem à Bolívia

A delegação do Galo viaja ainda nesta segunda para a Bolívia, às 16h (de Brasília). O Atlético irá desembarcar em Santa Cruz de La Sierra e, no dia do jogo, pega um voo para La Paz, cuja altitude é de aproximadamente 3.650 metros.

O Atlético-MG enfrenta o Bolívar nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O estádio Hernando Siles será o palco do duelo, marcado para as 19h.

Confira a lista de relacionados pelo Atlético-MG:

Goleiros: Gabriel Delfim, Everson e Robert;

Defensores: Júnior Alonso, Román, Lyanco, Vitor Hugo, Arana, Caio Paulista e Natanael;

Meio-campistas: Alexsander, Bernard, Alan Franco, Fausto Vera, Menino, Igor Gomes, Reinier e Scarpa;

Atacantes: Biel, Dudu, Hulk, Júnior Santos e Rony.

