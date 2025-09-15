Topo

Atlético-GO x Avaí: onde assistir, horário e escalações pela Série B

15/09/2025 20h00

Atlético-GO e Avaí se enfrentam nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, pela 26ª rodada da Série B.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.

Onde assistir Atlético-GO x Avaí ao vivo?

  • Streaming: Disney+

Como chega o Atlético-GO para o confronto

O Atlético-GO ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos. O time soma sete vitórias, 11 empates e sete derrotas, e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Como chega o Avaí para o confronto

O Avaí é o décimo colocado, com 36 pontos em 25 jogos (nove vitórias, nove empates e sete derrotas). No primeiro turno, os times empataram em 0 a 0.

Histórico do confronto

As equipes já se enfrentaram 20 vezes pela Série B. O Dragão leva vantagem, com 9 vitórias, contra 5 do Avaí, além de 6 empates.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri.
Técnico: Rafael Lacerda.

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Wanderson, Eduardo Brock e Raylan; Zé Ricardo, João Vitor, JP e Hygor; Emerson Ramon e Cléber.
Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

  • Árbitro: Maguielson Lima Barbosa

  • Assistentes: Jose Reinaldo Nascimento Junior e Gislan Antonio Garcia da Silva

  • VAR: Leonardo Rotondo Pinto

Ficha técnica de Atlético-GO x Avaí

Confronto: Atlético-GO x Avaí
Competição: Série B - 26ª rodada
Data e horário: terça-feira, 16/09/2025, às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Antônio Accioly - Goiânia (GO)
Transmissão: Disney+

