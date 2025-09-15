Athletic Bilbao x Arsenal: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Pela primeira rodada da Liga dos Campeões, o Athletic Bilbao recebe, nesta terça-feira, o Arsenal. A bola rola no Estádio de San Mamés às 13h45 (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo será transmitido por TNT e HBO Max.

Como chegam os times?

O Arsenal vem de uma vitória por 3 a 0, pelo Campeonato Inglês, contra o Forest. O time inglês acumula três vitórias e uma derrota na Premier League, ocupando o segundo lugar na tabela. Já o Athletic Bilbao perdeu por 1 a 0 para o Alavés, pelo Espanhol. Na classificação do torneio, o clube ocupa o terceiro lugar, com três vitórias e uma derrota.

Histórico de confronto

Os times se enfrentaram apenas uma vez: no dia 9 de agosto de 2025, pela Emirates Cup, torneio de pré-temporada organizado pelo clube inglês, o Arsenal venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes e Berchiche; Vesga, Jauregizar e Sancet; Iñaki Williams, Berenguer e Sannadi.



Técnico: Ernesto Valverde

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Hincapie e Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi e Rice; Eze, Madueke e Gyokeres



Técnico: Mikel Arteta

Próximo jogo Athletic Bilbao

Athletic Bilbao x Valencia | Campeonato Espanhol



Data e horário: 20 de setembro, às 16h00 (de Brasília)



Local: Mestalla

Próximo jogo Arsenal

Arsenal x Manchester City | Campeonato Inglês



Data e horário: 21 de setembro, às 12h30 (de Brasília)



Local: Emirates Stadium

FICHA TÉCNICA



ATHLETIC BILBAO x ARSENAL

Competição: Liga dos Campeões



Local: San Mamés



Data: 16 de setembro de 2025 (Terça-feira)



Horário: 13h45 (de Brasília)



Transmissão: TNT e HBO Max



Arbitragem: Donatas Rumsas-LIT