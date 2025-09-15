Athletic Bilbao x Arsenal: onde assistir ao vivo, histórico e escalações
Pela primeira rodada da Liga dos Campeões, o Athletic Bilbao recebe, nesta terça-feira, o Arsenal. A bola rola no Estádio de San Mamés às 13h45 (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo será transmitido por TNT e HBO Max.
Como chegam os times?
O Arsenal vem de uma vitória por 3 a 0, pelo Campeonato Inglês, contra o Forest. O time inglês acumula três vitórias e uma derrota na Premier League, ocupando o segundo lugar na tabela. Já o Athletic Bilbao perdeu por 1 a 0 para o Alavés, pelo Espanhol. Na classificação do torneio, o clube ocupa o terceiro lugar, com três vitórias e uma derrota.
Histórico de confronto
Os times se enfrentaram apenas uma vez: no dia 9 de agosto de 2025, pela Emirates Cup, torneio de pré-temporada organizado pelo clube inglês, o Arsenal venceu por 3 a 0.
Prováveis escalações
Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes e Berchiche; Vesga, Jauregizar e Sancet; Iñaki Williams, Berenguer e Sannadi.
Técnico: Ernesto Valverde
Arsenal: Raya; White, Mosquera, Hincapie e Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi e Rice; Eze, Madueke e Gyokeres
Técnico: Mikel Arteta
Próximo jogo Athletic Bilbao
Athletic Bilbao x Valencia | Campeonato Espanhol
Data e horário: 20 de setembro, às 16h00 (de Brasília)
Local: Mestalla
Próximo jogo Arsenal
Arsenal x Manchester City | Campeonato Inglês
Data e horário: 21 de setembro, às 12h30 (de Brasília)
Local: Emirates Stadium
FICHA TÉCNICA
ATHLETIC BILBAO x ARSENAL
Competição: Liga dos Campeões
Local: San Mamés
Data: 16 de setembro de 2025 (Terça-feira)
Horário: 13h45 (de Brasília)
Transmissão: TNT e HBO Max
Arbitragem: Donatas Rumsas-LIT