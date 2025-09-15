Ataque aos Nerds! Algoz de Borralho debocha da derrota de Jean Silva no Noche UFC

As recentes derrotas de três dos principais expoentes da equipe 'Fighting Nerds' fez com que os bastidores da comunidade do MMA ficasse bastante movimentado nos últimos dias. Isso porque, além de uma fiel base de fãs, a academia paulista - considerada por muitos como uma das melhores do mundo na atualidade - também passou a lidar com um número significativo de 'haters', que aproveitaram o momento de instabilidade das principais peças do time para se manifestarem publicamente.

No último sábado (13), por exemplo, o peso-médio (84 kg) Nassourdine Imavov utilizou seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter) para debochar da derrota do peso-pena (66 kg) Jean Silva para Diego Lopes, na luta principal do Noche UFC. O atleta da 'Fighting Nerds' é companheiro de time de Caio Borralho, contra quem o russo naturalizado francês conquistou sua mais recente vitória, no dia 6 de setembro, em Paris (FRA).

"Fale menos da próxima vez, baixinho", ironizou Imavov (veja abaixo ou clique aqui).

Colecionando haters?

A provocação de Imavov pode surpreender, principalmente por se tratar de uma rivalidade improvável, tendo em vista a diferença de peso entre o russo e Jean Silva. Porém, esta não foi a primeira vez que algum lutador do UFC vem a público provocar um atleta da 'Fighting Nerds' após uma derrota mesmo sem competir na mesma categoria que ele.

Há pouco mais de uma semana, Islam Makhachev publicou uma mensagem similar a de Imavov nas redes sociais, direcionada ao peso-leve (70 kg) da Fighting Nerds Maurício Ruffy. Na ocasião, o brasileiro havia acabado de ser derrotado por Benoit Saint Denis no UFC Paris, resultado que colocou um ponto final na sua invencibilidade no octógono mais famoso do mundo.

Talk less next time little man!! ?

- Imavov Nassourdine (@imavov1) September 14, 2025



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok