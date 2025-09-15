Árbitra assistente é atingida por tapa no rosto em jogo do Campeonato Mineiro Sub-20

João Balbino, jogador do Coimbra FC Porto, acertou um tapa no rosto da árbitra assistente Caroline Costa durante a partida contra o Atlético-MG, realizada no último sábado, válida pelo Campeonato Mineiro Sub-20.

O incidente ocorreu aos 27 minutos do primeiro tempo, no momento em que a árbitra tentava separar uma briga entre jogadores das duas equipes. O camisa 10 havia recebido cartão vermelho por uma falta momentos antes do episódio.

Caroline relatou o ocorrido na súmula da partida: "Eu, Caroline Costa Silva, afirmou que, na tentativa de separar um tumulto generalizado, aos vinte e sete minutos do 1º tempo de jogo, fui atingida com um tapa no rosto pelo atleta nº 10 do Coimbra Esporte, Sr. João Vitor Balbino Cordeiro, sendo esse fato informado ao árbitro somente no intervalo da partida."

No documento, ela também registrou ter sido empurrada por Eric, camisa 8 do Atlético-MG. No entanto, de acordo com o Ge, o clube mineiro apresentou um ofício à Federação Mineira de Futebol solicitando a retirada do cartão vermelho, alegando erro na aplicação da penalidade.

Já o Coimbra divulgou nota oficial em que repudia qualquer ato de violência e reafirma o compromisso com a formação de seus atletas: "Sobre o ocorrido na partida contra o Atlético-MG, o Coimbra FC Porto afirma que combate e repudia qualquer ato ou tentativa de ato de violência que possa ter ocorrido em briga generalizada, entre atletas das duas equipes."

"Como clube formador, certificado pela Confederação Brasileira de Futebol, o Coimbra trabalha para desenvolver seus atletas integralmente, assegurando que eles tenham formação técnica e social de qualidade."

"Nossa equipe é composta por colaboradoras e colaboradores das áreas do futebol, da saúde, da psicologia, da pedagogia, do serviço social, entre outras. Internamente, o clube informa que continuará trabalhando na formação não só de atletas como também de cidadãos que possam respeitar e ter integridade nas relações com seus colegas de trabalho, profissionais da arbitragem, membros de comissões técnicas e demais pessoas do seu convívio", finaliza a nota.