Após nova derrota na Série B, Bergantin é demitido da Ferroviária

Araraquara

15/09/2025 23h00

Momentos depois de a Ferroviária perder para o Novorizontino, por 2 a 1, na Arena da Fonte Luminosa, nesta segunda-feira, chegou ao fim no clube a passagem do técnico Vinícius Bergantin. A decisão da diretoria foi praticamente automática após novo tropeço em casa pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além dele, o auxiliar Gabriel Remédio também não faz mais parte da comissão técnica. Quem assume o time de forma interina até a chegada de um novo treinador será Daniel Azambuja, auxiliar fixo do clube.

Sem vencer há quatro jogos, a Ferroviária voltou a se aproximar da zona de rebaixamento. Com 31 pontos, é a 15ª colocada, a quatro do América-MG. Bergantin já havia balançado no cargo anteriormente, quando teve um jejum parecido de vitórias, mas reabilitou a equipe, deixando a zona de rebaixamento.

Esta foi a segunda passagem do treinador no time de Araraquara. Na primeira vez, em 2024, foi responsável pela montagem do elenco que conquistou o acesso na Série C. Na reta final, deixou o clube e foi compor a comissão técnica de Tite, no Flamengo. Ele retornou ao clube em fevereiro após a saída de Júnior Rocha, no Paulista A2.

No Estadual, foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas, sendo eliminado nas quartas de final pelo Ituano, nos pênaltis. Na Série B, foram sete vitórias, dez empates e nove derrotas, com 39% de aproveitamento. Sua melhor posição foi um oitavo lugar, na terceira rodada.

A Ferroviária volta a campo no sábado, às 18h30, quando visita o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis, pela 27ª rodada.

