Após atuação de gala, Vitor Roque salta para a ponta da artilharia do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras tem um novo artilheiro no Campeonato Brasileiro. E se trata do centroavante Vitor Roque, que vive seu melhor momento desde que desembarcou em São Paulo para defender as cores do Alviverde. No último sábado, no Allianz Parque, o camisa 9 anotou um hat-trick e assumiu a ponta na equipe quando se fala sobre número de gols na competição nacional.

O Tigrinho - como é conhecido - soma, agora, oito bolas na rede no Campeonato Brasileiro. Desta maneira, Vitor Roque ultrapassa o argentino Flaco López, que já marcou seis tentos na competição. Fecham o top5 do Verdão: Facundo Torres (quatro gols), Joquín Piquerez (três gols) e Maurício (três gols).

Além disso, o camisa 9 do Verdão é o grande destaque do time em participações diretas neste Brasileirão. Com os três gols diante do Internacional, o ex-Barcelona chegou à sua 11ª contribuição em tentos na competição. Ele também é o líder em assistências do elenco, com três passes decisivos - marca que divide com Facundo Torres, Maurício e Estêvão (negociado com o Chelsea).

Atuação de gala

Neste sábado o camisa 9 esbanjou oportunismo. Logo aos três minutos Vitor Roque recebeu de Felipe Anderson e bateu firme para vencer o goleiro Rochet. Mais tarde foi a vez de ele ser acionado por Facundo Torres e precisar apenas empurrar para o fundo do gol. Por fim, o Tigrinho balançou as redes de cabeça, após Gustavo Gómez ajeitar para o meio da área.

Segundo dados do Sofascore, o centroavante, ainda, deu dois passes decisivos, acertou 23 de 29 passes, finalizou cinco vezes (três no alvo) e venceu metade dos duelos (4/8) que disputou.

#Brasileirão ?? Vitor Roque foi o Destaque Sofascore de Palmeiras 4-1 Internacional! ?? 3 gols (!)

? 2 passes decisivos

? 23/29 passes certos

? 5 finalizações (3 no gol!)

? 4/8 duelos ganhos

? Nota Sofascore 9.6 pic.twitter.com/eA7dvmDZzX ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) September 13, 2025

Situação na Palmeiras

Com o resultado expressivo no Allianz Parque, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ficando a quatro pontos do Flamengo, que venceu o Juventude, fora de casa, neste domingo.

Essa foi o primeiro jogo do Palmeiras após a pausa para a Data Fifa, e o elenco mostrou que o período para treinar e descansar surtiu efeito, conquistando uma vitória para lá de convincente antes de voltar o foco para a partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o River Plate, em Buenos Aires.