Aposta corintiana tem multa de R$ 630 mi e está no time há 10 anos; conheça
Em meio aos desfalques por lesão no elenco do Corinthians, Dorival Júnior lançou mais uma promessa da base alvinegra em campo: a aposta foi em André Luiz, de 19 anos.
Prazer, André Luiz
O volante foi acionado para estrear entre os profissionais na vitória paulista sobre o Fluminense, partida do Brasileirão ocorrida no último fim de semana no Maracanã. O alvinegro venceu por 1 a 0.
André Luiz jogou durante todo o 2º tempo e não se escondeu: cometeu (e sofreu) faltas, disputou bolas pelo alto e chegou a empolgar os torcedores com um chapéu em John Kennedy.
O atleta está no Corinthians há dez anos e, desde o sub-11, passou por todas as categorias de base do clube.
No fim do mês, o alvinegro anunciou a renovação até o fim de 2029 com o volante, que também já atuou como um meia mais ofensivo antes de subir aos profissionais.
Há dois valores de multa rescisória: 100 milhões de euros (R$ 630 milhões) para times internacionais e R$ 112 milhões para transferências nacionais. No vínculo antigo, que tinha duração até 2027, os valores eram de 40 milhões de euros (R$ 250 milhões) e R$ 28 milhões, respectivamente.
A atuação de André Luiz na partida contra o Flu não surpreendeu Dorival Júnior. O técnico revelou que o jogador estava sendo preparado para atuar entre os profissionais há cerca de dois meses.
Estamos trabalhando já com o André há 50, 60 dias. Não é simplesmente trazer o garoto, botar aqui e deixar ele desenvolver. Nós temos a obrigação de orientá-los primeiro e buscarmos fazer com que eles entendam alguns comportamentos que são muito importantes, tanto defensivos quanto ofensivos. Essa preparação demanda tempo Dorival Júnior