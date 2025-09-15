Topo

Esporte

Alison dos Santos avança para a semifinal dos 400m com barreiras no Mundial; Guilherme e Matheus avançam

15/09/2025 09h38

Alison dos Santos, o Piu, fez sua estreia no Mundial de Atletismo nesta segunda-feira, no Japão. O brasileiro garantiu vaga na semifinal dos 400 metros com barreiras. Matheus Lima e Francisco Viana também avançaram.

Competindo na segunda bateria do dia, Alison dos Santos, campeão Mundial em 2022 e dono de duas medalhas olímpicas (bronze em Tóquio e Paris), terminou na segunda posição, com o tempo de 48s.48, e se classificou para a semifinal. Piu ficou atrás somente de Basseim Hemeida, do Catar, com a marca de 48s43.

"Me senti bem, preparado. Estou pronto para viver uma ótima experiência aqui em Tóquio novamente. Em 2021, foi incrível. Acho que esse primeiro dia é mais para sentir o estádio e aproveitar essa energia. Eu estou feliz com minha preparação, trabalhamos bem com toda a equipe. Estou na melhor condição e isso me dá ânimo para tentar entregar o máximo possível na semifinal e final também", disse Alison em entrevista ao SporTV.

A semifinal acontece nesta quarta-feira, a partir das 9h30 (de Brasília).

Matheus Lima e Francisco Viana avançam

Em seguida, Matheus Lima liderou a terceira bateria e também garantiu vaga na próxima fase. O brasileiro registrou o tempo de 48s15. Por fim, Francisco Viana chegou na 3ª posição da quinta e última bateria, com 48s69, e também se classificou.

Ao todo, os quatro primeiros colocados de cada bateria carimbaram o passaporte para a semifinal dos 400 metros com barreiras. Os atletas com os quatro melhores tempos também se classificaram.

