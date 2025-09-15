Alex Poatan aprova experiência como ator e projeta novos convites no cinema

Ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg) do UFC, Alex Pereira fará sua estreia no cinema no filme 'Onslaught'. E no que depender de 'Poatan', como o lutador brasileiro é conhecido, sua aventura como ator não ficará restrita a esta participação no thriller de ação produzido pela 'A24', dirigido por Adam Wingard e que tem Adria Arjona como protagonista.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Alex Poatan, embaixador da 'Stake Brasil', deixou claro que aprovou sua experiência como ator e ainda projetou receber novos convites para atuar no cinema. Em 'Onslaught', o ex-campeão do UFC interpreta um vilão, chamado de 'O Açougueiro' (The Butcher) e empresta suas habilidades nas artes marciais ao personagem.

"Ficamos quatro dias gravando. Para mim, foi uma experiência muito boa, diferente. A gente vê a correria. A gente sempre dá entrevistas, está focado com a luta... E ali a gente está focado somente nas filmagens. É bastante coisa, mas foi divertido. Depois que terminou, o produtor falou como eu me comportei, e falou que por eu não ter essa experiência, eu fui muito além do esperado. E ficaram muito contentes. O filme vai ser irado, vai dar uma grande audiência e, com certeza, depois desse filme, vão ter outros convites", afirmou Poatan.

Revanche no UFC

Enquanto o filme estrelado por Alex Pereira não é lançado oficialmente, o lutador brasileiro se prepara para seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo. No próximo dia 4 de outubro, Poatan vai medir forças com Magomed Ankalaev, em disputa válida pelo cinturão meio-pesado, na luta principal do UFC 320, em Las Vegas (EUA). No primeiro embate entre eles, o russo levou a melhor e encerrou o reinado do striker paulista na categoria.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok