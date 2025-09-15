Topo

Esporte

Alex Poatan aprova experiência como ator e projeta novos convites no cinema

15/09/2025 16h33

Ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg) do UFC, Alex Pereira fará sua estreia no cinema no filme 'Onslaught'. E no que depender de 'Poatan', como o lutador brasileiro é conhecido, sua aventura como ator não ficará restrita a esta participação no thriller de ação produzido pela 'A24', dirigido por Adam Wingard e que tem Adria Arjona como protagonista.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Alex Poatan, embaixador da 'Stake Brasil', deixou claro que aprovou sua experiência como ator e ainda projetou receber novos convites para atuar no cinema. Em 'Onslaught', o ex-campeão do UFC interpreta um vilão, chamado de 'O Açougueiro' (The Butcher) e empresta suas habilidades nas artes marciais ao personagem.

"Ficamos quatro dias gravando. Para mim, foi uma experiência muito boa, diferente. A gente vê a correria. A gente sempre dá entrevistas, está focado com a luta... E ali a gente está focado somente nas filmagens. É bastante coisa, mas foi divertido. Depois que terminou, o produtor falou como eu me comportei, e falou que por eu não ter essa experiência, eu fui muito além do esperado. E ficaram muito contentes. O filme vai ser irado, vai dar uma grande audiência e, com certeza, depois desse filme, vão ter outros convites", afirmou Poatan.

Revanche no UFC

Enquanto o filme estrelado por Alex Pereira não é lançado oficialmente, o lutador brasileiro se prepara para seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo. No próximo dia 4 de outubro, Poatan vai medir forças com Magomed Ankalaev, em disputa válida pelo cinturão meio-pesado, na luta principal do UFC 320, em Las Vegas (EUA). No primeiro embate entre eles, o russo levou a melhor e encerrou o reinado do striker paulista na categoria.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Ouro no boxe, prata no tênis de mesa: resultados do Brasil no fim de semana

Herói na Libertadores, Breno Lopes projeta reencontro com Palmeiras: "Especial"

Com 'treino' no violino e nas artes, Luiza Langone é ouro no tiro com arco

Alex Poatan aprova experiência como ator e projeta novos convites no cinema

Copa do Brasil feminina inicia fase eliminatória nesta terça-feira

Trump usa fala homofóbica ao comentar regra da NFL: 'Futebol americano de maricas'

Ferreira treina normalmente, e São Paulo inicia preparação para pegar a LDU

COB Expo terá ativação do Cleveland Cavaliers e palestra sobre talentos no basquete

Marcelo Teixeira relata reclamação à CBF após lance polêmico em Neymar

Onde vai passar Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Lucas corre na esteira após procedimento e avança em recuperação no São Paulo