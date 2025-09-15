A pedido de jogadores, Corinthians recontrata profissional para o DM

A diretoria do Corinthians recontratou o fisioterapeuta Alex Cabrera. O profissional havia sido demitido em julho e agora volta a integrar o departamento médico do clube após cerca de dois meses.

O retorno de Alex foi motivado por um pedido dos jogadores do elenco alvinegro. Ele chegou ao clube durante a gestão Augusto Melo, mas foi desligado no mandato interino de Osmar Stabile sob a justificativa de "mudanças no planejamento do departamento médico". Na mesma época, a Dra. Ana Carolina Côrte, então chefe do setor, também deixou o cargo.

Recontratado, o profissional atuará ao lado de outros cinco fisioterapeutas do Timão. São eles: Amil Henrique, Bruno Gorgatte, Douglas Toffoli, Camila Morano e Flavio Sakaguti.

A informação foi antecipada pela Record e confirmada pela Gazeta Esportiva.

DM cheio

Alex Cabrera volta ao Corinthians no momento em que o departamento médico do clube está cheio. Além do meia Rodrigo Garro, que sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha, outros cinco jogadores não estão à disposição do técnico Dorival Júnior por problemas físicos.

Atualmente o DM ainda conta com Raniele, em transição física, Memphis Depay, com um edema na coxa direita, Charles, com dores no joelho, José Martínez, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, e André Carrillo, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo.

