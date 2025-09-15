A pedido de jogadores, Corinthians recontrata profissional para o DM
A diretoria do Corinthians recontratou o fisioterapeuta Alex Cabrera. O profissional havia sido demitido em julho e agora volta a integrar o departamento médico do clube após cerca de dois meses.
O retorno de Alex foi motivado por um pedido dos jogadores do elenco alvinegro. Ele chegou ao clube durante a gestão Augusto Melo, mas foi desligado no mandato interino de Osmar Stabile sob a justificativa de "mudanças no planejamento do departamento médico". Na mesma época, a Dra. Ana Carolina Côrte, então chefe do setor, também deixou o cargo.
Alex Cabrera volta ao Corinthians cerca de dois meses após ter sido demitido
Recontratado, o profissional atuará ao lado de outros cinco fisioterapeutas do Timão. São eles: Amil Henrique, Bruno Gorgatte, Douglas Toffoli, Camila Morano e Flavio Sakaguti.
A informação foi antecipada pela Record e confirmada pela Gazeta Esportiva.
DM cheio
Alex Cabrera volta ao Corinthians no momento em que o departamento médico do clube está cheio. Além do meia Rodrigo Garro, que sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha, outros cinco jogadores não estão à disposição do técnico Dorival Júnior por problemas físicos.
Atualmente o DM ainda conta com Raniele, em transição física, Memphis Depay, com um edema na coxa direita, Charles, com dores no joelho, José Martínez, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, e André Carrillo, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo.
Próximo jogo do Corinthians
- Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)
- Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Situação na tabela
- Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)
- Sport: 20º lugar, com 11 pontos (uma vitória, oito empates e 12 derrotas)