Topo

Esporte

A pedido de jogadores, Corinthians recontrata profissional para o DM

15/09/2025 17h57

A diretoria do Corinthians recontratou o fisioterapeuta Alex Cabrera. O profissional havia sido demitido em julho e agora volta a integrar o departamento médico do clube após cerca de dois meses.

O retorno de Alex foi motivado por um pedido dos jogadores do elenco alvinegro. Ele chegou ao clube durante a gestão Augusto Melo, mas foi desligado no mandato interino de Osmar Stabile sob a justificativa de "mudanças no planejamento do departamento médico". Na mesma época, a Dra. Ana Carolina Côrte, então chefe do setor, também deixou o cargo.

Corinthians

Alex Cabrera volta ao Corinthians cerca de dois meses após ter sido demitido

Recontratado, o profissional atuará ao lado de outros cinco fisioterapeutas do Timão. São eles: Amil Henrique, Bruno Gorgatte, Douglas Toffoli, Camila Morano e Flavio Sakaguti.

A informação foi antecipada pela Record e confirmada pela Gazeta Esportiva.

DM cheio

Alex Cabrera volta ao Corinthians no momento em que o departamento médico do clube está cheio. Além do meia Rodrigo Garro, que sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha, outros cinco jogadores não estão à disposição do técnico Dorival Júnior por problemas físicos.

Atualmente o DM ainda conta com Raniele, em transição física, Memphis Depay, com um edema na coxa direita, Charles, com dores no joelho, José Martínez, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, e André Carrillo, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo.

Próximo jogo do Corinthians

  • Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

  • Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela

  • Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)

  • Sport: 20º lugar, com 11 pontos (uma vitória, oito empates e 12 derrotas)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Palmeiras segue preparação para encarar o River Plate

CBF acompanha evolução física de Neymar no Santos, diz Marcelo Teixeira

Espanyol ganha do Mallorca e cola no rival Barcelona na tabela

Lucas Evangelista projeta duelo do Palmeiras com River Plate: "Vai ser uma final"

Transmissão ao vivo de Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Ex-presidente da Ferrari critica escuderia pela campanha no ano: 'Falta alma e um líder'

Eliminada em SP, Bia Haddad vive maratona para chegar e jogar WTA em Seul

A pedido de jogadores, Corinthians recontrata profissional para o DM

Ouro no boxe, prata no tênis de mesa: resultados do Brasil no fim de semana

Herói na Libertadores, Breno Lopes projeta reencontro com Palmeiras: "Especial"

Com 'treino' no violino e nas artes, Luiza Langone é ouro no tiro com arco