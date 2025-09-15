Cinco jogos-chave de Fla e Palmeiras que podem decidir título do Brasileirão

Flamengo e Palmeiras comandam a disputa o título do Campeonato Brasileiro. Atualmente, apenas quatro pontos separam o líder e vice-líder do Brasileirão.

Na ponta da tabela, o Flamengo de Filipe Luís disputará 16 partidas até o fim da competição. Neste fim de semana, manteve a vantagem na ponta da tabela ao vencer o Juventude por 2 a 0 no Alfredo Jaconi, algo que não ocorria desde 1997. O Palmeiras, por sua vez, fez valer a força do mando de campo para golear o Internacional por 4 a 1 no Allianz Parque.

O Flamengo enfrentará, até o final da competição, todas as equipes do G7. Em outubro e início de novembro, quatro partidas surgem como decisivas para a equipe de Filipe Luís, contra aqueles que podem ameaçar a liderança e, consequentemente, evitar o título rubro-negro.

No dia 2 de outubro, o Flamengo recebe o Cruzeiro, rival direto pelo título, no Maracanã. Caso a diferença de pontos se mantenha até este confronto, os cariocas podem terminar a rodada com nove pontos a seu favor na disputa com os cruzeirenses. No primeiro turno, com gol de Gabigol já nos acréscimos, o Cruzeiro triunfou sobre o rival no Mineirão, por 2 a 1.

Depois, Bahia (5 de outubro) e Botafogo (previsto para 25 de outubro), 5º e 6º colocado do Brasileirão, se colocam como obstáculos para Filipe Luís. Serão dois jogos como visitante, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e no Estádio Nilton Santos. O Flamengo não perdeu os confrontos no primeiro turno, somando quatro pontos nas partidas, mas não terá o fator casa desta vez.

Já na rodada seguinte, o duelo com o Palmeiras, no Maracanã, pode representar uma final antecipada no Brasileirão. Ainda com data a ser confirmada pela CBF, o confronto, previsto para 5 de novembro, caso os times mantenham o aproveitamento até lá, a partida pode valer a liderança isolada da competição, com Abel Ferreira e seus comandados podendo assumir a ponta da tabela.

Ainda, na última rodada do Brasileirão, Mirassol x Flamengo, no Maião, se coloca como mais um jogo-chave no caminho do time rubro-negro neste ano. No primeiro turno, o Flamengo encontrou dificuldades para vencer os paulistas por 2 a 1, no Maracanã. Além disso, o Mirassol, quarto colocado no Brasileirão, faz campanha surpreendente e foi derrotado em apenas três oportunidades nesta temporada.

E o Palmeiras?

Além de Flamengo x Palmeiras, a equipe de Abel Ferreira terá, na rodada seguinte, mais um confronto direto pela liderança do Brasileirão. Em seus domínios, a equipe receberá o Cruzeiro. A depender dos resultados até lá, os mineiros podem chegar para o confronto jogando pela liderança, já que dois pontos separam as equipes na tabela.

Até o final do Brasileirão, o Palmeiras também terá três clássicos, com São Paulo (no MorumBis), Santos (no Allianz Parque) e novamente com o rival alvinegro, em duelo adiado do primeiro turno, pelo Mundial de Clubes, na Vila Belmiro.

No primeiro turno, o Palmeiras derrotou o São Paulo, na Arena Crefisa Barueri, por 1 a 0, com gol de Vitor Roque. O Santos, por sua vez, enfrentará o Palmeiras pela primeira vez desde 2023, quando foi rebaixado para a Série B. Naquele ano, os santistas, que lutavam na parte de baixo da tabela, conseguiram vencer o rival por 2 a 1, também em Barueri.

Vale ressaltar que, tanto para Palmeiras, quanto para Flamengo, esses compromissos pelo Brasileirão podem ser intercalados por duelos do mata-mata da Libertadores. Nas quartas de final, enfrentarão duelos argentinos com River Plate e Estudiantes, respectivamente.