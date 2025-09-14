Xabi Alonso contesta expulsão de Huijsen e elogia esforço do Real Madrid

O Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 1, neste sábado, em Anoeta, pela quarta rodada da LaLiga. Após a partida, o técnico Xabi Alonso valorizou o resultado e fez questão de destacar a entrega dos jogadores, mesmo com um a menos em campo durante boa parte do jogo.

Xabi Alonso: reclamação no Real Madrid

O treinador iniciou comentando sobre a expulsão de Huijsen, que gerou polêmica e trouxe uma dificuldade extra para sua equipe: "Para mim, foi lance de cartão amarelo. O árbitro teve outra interpretação, mas sigo com a minha opinião", afirmou.

Superação em campo

Com a mudança no cenário, Alonso elogiou a postura do time. "Jogamos praticamente 60 minutos com 10 homens. O gol do 2 a 0 foi fundamental para termos margem no segundo tempo", disse.

O espanhol também ressaltou o esforço coletivo diante das adversidades. "A equipe se superou e fez um esforço tremendo. Vencer em Anoeta é sempre muito difícil, ainda mais nesta situação de adversidade", avaliou.

Futuro do Real Madrid

Por fim, Alonso projetou a sequência da temporada com cautela, apesar de o time manter 100% de aproveitamento em LaLiga. "São quatro vitórias, mas ainda há um longo caminho. Temos espaço para melhorar e buscar consistência", concluiu o comandante merengue.