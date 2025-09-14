Topo

Weverton supera Ademir da Guia e é o 3º maior vencedor da história do Allianz Parque/Palestra Itália

14/09/2025 05h00

Weverton superou Ademir da Guia e se isolou como o terceiro jogador do Palmeiras com mais vitórias atuando no Allianz Parque ou no antigo Palestra Itália, com 126 triunfos.

Neste sábado, contra o Internacional, o goleiro alviverde esteve em campo e, com a goleada por 4 a 1 sobre o Internacional acabou alcançando a considerável marca com a camisa do Palmeiras.

Agora, só figuram à frente de Weverton o goleiro Marcos, com 135, e Dudu, com 144 vitórias.

Outro recorde

Weverton não alcançou apenas uma, mas duas marcas históricas com a camisa do Palmeiras neste sábado. O goleiro também se isolou como décimo atleta com mais partidas disputadas na história do Campeonato Brasileiro.

Weverton soma 405 jogos pela competição por pontos corridos, sendo 231 pelo Palmeiras, superando Paulo Baier, que também defendeu o Verdão, entre 2006 e 2007, mas marcou época no Goiás e Athletico-PR.

Weverton tem contrato com o Palmeiras até o fim da próxima temporada. O clube, entretanto, já vem se preparando em relação à transição na meta alviverde. Nesta última janela de transferências, a diretoria contratou o goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians e Nottingham Forest, firmando um vínculo válido até julho de 2030.

