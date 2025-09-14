Volkanovski abre as portas para revanche contra Diego Lopes pelo cinturão do UFC

Com a situação da categoria dos pesos-penas (66 kg) em aberto, a luta principal do Noche UFC poderia definir o próximo desafiante ao título da categoria. E aparentemente Alexander Volkanovski também sabia disso. Campeão do Ultimate, o australiano acompanhou o duelo entre Diego Lopes e Jean Silva no último sábado (13) e, após assistir à vitória avassaladora do manauara via nocaute, abriu as portas para uma eventual revanche pelo cinturão entre os dois.

Através de um vídeo de reação em seu próprio canal do Youtube, o campeão peso-pena parabenizou Lopes pela vitória sobre Jean e se mostrou aberto para enfrentá-lo novamente. Disposto a voltar a competir no fim do ano, mais precisamente em dezembro, Volkanovski colocou o nome de Diego no 'bolo' de possíveis opções de desafiantes ao seu cinturão na próxima rodada.

"Performance incrível do Diego. O que vem a seguir? Será que o Diego vai ter uma revanche? Com uma vitória louca como essa, de forma selvagem novamente, fazendo o que ele sempre faz. Sei que o UFC adora ele. Se insistirem nele, veremos o que acontece. Mas de qualquer forma, vocês me conhecem, quem quer que seja (o próximo rival), será. Vou esperar e ver o que o UFC quer. Luto contra qualquer um, não tenho medo de ninguém, vocês sabem disso. Dezembro é o que estamos mirando. Quem será o próximo? Temos caras como Lerone Murphy, Aljamain Sterling, Diego Lopes. Acho que esses três. O Movsar (Evloev) também", frisou o campeão.

Relembre o primeiro duelo

O primeiro encontro entre Diego e Volkanovski foi em abril desta temporada, no UFC 314. Após uma verdadeira batalha de cinco assaltos, eleita posteriormente a 'Luta da Noite', o campeão manteve o cinturão na decisão unânime dos juízes. Apesar do triunfo, Alexander, à época, exaltou as credenciais de Lopes e admitiu que chegou a perder parte da visão durante o confronto por conta dos ataques desferidos pelo brasileiro.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok