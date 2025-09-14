Volante da base estreia no profissional do Corinthians; veja números e o que pensa Dorival

No último sábado, o Corinthians venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A noite foi ainda mais especial para o volante André Luiz, que ganhou sua primeira oportunidade e estreou no profissional do Timão.

Existia a dúvida se André iniciaria a partida até mesmo como titular do Corinthians diante do grande número de baixas da equipe no meio-campo - ao todo, eram cinco desfalques (Raniele, José Martínez, Carrillo e Charles, lesionados, e Bidon, suspenso). No entanto, o técnico Dorival Júnior optou por manter o sistema com três zagueiros.

O Corinthians fez um primeiro tempo apagado e o treinador, assim, precisou mexer no time. Dorival tirou Kayke no intervalo e promoveu a estreia de André Luiz, trazendo Maycon para atuar como um camisa dez. Em suas primeiras participações com a bola, o jovem volante se mostrou um pouco nervoso.

Apesar do nervosismo, o garoto de 19 anos demonstrou personalidade e teve alguns bons lances na partida. Seu vigor e capacidade física chamaram a atenção. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, o jovem vinha agradando Dorival Júnior nos treinamentos.

"Alguns garotos estão vindo. Nós estamos trabalhando já com o André há mais ou menos uns 50 a 60 dias. Não é simplesmente trazer o garoto, colocar aqui e deixar ele se desenvolver. Temos a obrigação de orientá-los primeiro, de buscarmos fazer com que eles entendam alguns comportamentos que são muito importantes, tanto defensivos como ofensivos, independente da posição que ocupem. E essa preparação demanda tempo, um pouquinho de repetições e treinamentos, assim como tem acontecido com o Dieguinho, com o Jacaré e os demais", analisou o comandante.

Números de André Luiz

André Luiz não teve números de muito destaque em sua estreia no profissional, o que é perfeitamente normal - afinal, estrear em um jogo complicado, em pleno Maracanã, não é fácil. O jovem teve alguns bons momentos e mostrou que tem potencial para ser um bom jogador.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, em 45 minutos disputados, o volante somou 19 ações com a bola e completou 10 de 17 passes (59% de acerto). Ele ganhou um de quatro duelos pelo chão e um de dois duelos pelo alto, sofreu uma falta e cometeu duas.

Contrato renovado até 2029

André Luiz renovou recentemente seu contrato com o Corinthians até dezembro de 2029. O jovem volante estendeu seu vínculo com o clube alvinegro no final de agosto.

No Corinthians desde os dez anos de idade, André passou por todas as categorias de base do clube. Ele fez parte da conquista do Paulistão sub-17, em 2023, e da Copinha, em 2024. A multa rescisória do atleta é de R$ 112 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (R$ 628,9 milhões) para o mercado internacional.

Estreia com o pé direito do nosso #FilhoDoTerrão! 4??9??? Parabéns pela partida, André! ?? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/u7Ce4QBUn3 ? Corinthians (@Corinthians) September 14, 2025

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians ganhou três posições na tabela do Campeonato Brasileiro. O Timão pulou para a nona colocação e ultrapassou o próprio Fluminense, chegando aos 29 pontos. O Alvinegro paulista ainda alcançou o terceiro jogo de invencibilidade na competição, com duas vitórias e um empate.

Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)