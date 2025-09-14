Vojvoda mira 1ª vitória com Santos e aposta em intensidade diante do Atlético-MG no Brasileirão

Intensidade, variação e muita entrega. Esses são os princípios que o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda

vem utilizando na semana livre de treinos com os jogadores para tornar o Santos mais competitivo a partir de agora. E o primeiro teste dessa nova filosofia já tem dia, hora e adversário definidos: neste domingo às 16h, na Arena MRV, a equipe paulista desafia o Atlético-MG em sua arena em busca de um triunfo para vislumbrar novos objetivos na competição.

Após estrear no empate sem gols diante do Fluminense na Vila Belmiro, o novo comandante também tem a sua meta particular: o de conquistar a primeira vitória à frente do atual clube. E para isso, o treinador não poupou esforços durante os treinos da semana.

Sem vencer e marcar gols nas últimas três jornadas, trabalhar o sistema ofensivo, mesmo jogando fora de casa, foi uma prioridade. Ele testou o setor sem um centroavante fixo e com peças de velocidade para aproveitar os avanços. A compactação também foi explorada pelo treinador.

As constantes interrupções para corrigir o posicionamento dos atletas dão mostras de que as variações táticas podem ocorrer durante a partida, de acordo com a necessidade. Apesar de apoiar um meio-campo criativo, a marcação vai ter uma atenção especial para conter o ímpeto dos donos da casa.

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o zagueiro Adônis Frias dever ser a novidade na defesa. O jogador Victor Hugo, que chegou emprestado pelo Flamengo, aumenta as opções de escalação no setor de meio-campo em Belo Horizonte.

Principal nome do elenco, Neymar treinou normalmente nesta semana e deve ir para o confronto com o time mineiro. Assim, o treinador argentino espera ter mais poder ofensivo com a presença do astro, que vai ter liberdade para atuar tanto na criação como na função de atacante.

O Santos vem trabalhando firme para tentar se livrar da incômoda colocação na tabela do Brasileirão. Com 22 pontos em 21 partidas, a equipe tem a mesma pontuação do Vitória, rival que encabeça a zona do rebaixamento. Um tropeço pode significar a entrada na região da degola.

Mas se o clube paulista vive momento preocupante na competição, a situação dos anfitriões não é muito diferente. O Atlético-MG vem de uma dolorosa eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Cruzeiro e também faz campanha irregular no Nacional (soma 24 pontos e figura no 14º posto).

Uma outra dificuldade também se apresenta à beira do campo. Recém-contratado, Jorge Sampaoli vai depender de uma conversa com o departamento médico para poder escalar a sua equipe após a derrota desta quinta-feira, para o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. A montagem do time titular vai depender da condição física de seus atletas neste curto espaço de tempo.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG X SANTOS

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Fausto Vera, Scarpa e Igor Gomes; Hulk e Cuello. Técnico: Jorge Sampaoli.

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (João Schmidt), Zé Rafael (Victor Hugo) e Neymar; Caballero, Guilherme e Tiquinho Soares (Lautaro Díaz). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).