Vitor Roque trabalha mental para se firmar no Palmeiras: 'Psicóloga ajuda muito'

De aposta da diretoria ao protagonismo absoluto na noite deste sábado na goleada de 4 a 1 do Palmeiras sobre o Internacional. Após um início hesitante no clube, Vitor Roque indicou uma outra iniciativa que vem complementando a aplicação nos treinos: os cuidados com a parte mental.

"Futebol é assim. Se você deixa de marcar um gol, você é o pior do mundo. Mas se você faz, você é o melhor do mundo. Então, é tentar ter resiliência. Venho conversando bastante com a psicóloga e isso tem me ajudado muito", afirmou o jogador após marcar os três gols da vitória que colocou o time paulista na vice-liderança da competição nacional com 46 pontos.

Contratado após não vingar no futebol espanhol, o jogador chegou ao Palmeiras sob desconfiança e demorou para conseguir "desencantar". Após 13 partidas de jejum, o seu primeiro gol com a camisa verde veio no triunfo de 1 a 0 sobre o Vasco, no dia 4 de maio. À época, o atleta não escondeu a pressão que vinha sofrendo por não conseguir estufar a rede. "Sensação de alívio", disse na ocasião.

Mas se o início foi complicado, os tempos agora são outros. Com as três bolas na rede deste sábado o atleta contabiliza seis gols e quatro assistências com a camisa palmeirense. Satisfeito por ter sido o melhor em campo, ele celebrou a sua convincente atuação.

"Foi o hat-trick perfeito. Muito feliz e tenho somente a agradecer por este momento. Deus tem me sustentado e os gols estão saindo", afirmou o jogador reforçando a crença no lado espiritual para seguir em boa fase dentro de campo.

Com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, o Palmeiras quer manter o embalo no Nacional e vai contar novamente com a força do Allianz no próximo encontro dentro da competição. A equipe volta a campo no sábado, novamente em São Paulo, diante do Fortaleza. "Precisamos continuar com o mesmo foco", completou Vitor Roque que busca manter o faro de gol no ataque palmeirense.