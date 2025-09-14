Vasco x Ceará: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Vasco e Ceará se enfrentam neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Vasco venceu seu último compromisso pelo Brasileirão e tenta embalar. O Cruzmaltino superou o Sport por 3 a 2, jogando fora de casa.
Além disso, a equipe de Fernando Diniz chega embalada pela classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O Vasco enfrentou o rival Botafogo e venceu nos pênaltis.
Do outro lado, o Ceará tenta se recuperar de uma derrota dentro de casa na rodada passada. O Vozão recebeu o Juventude e perdeu por 1 a 0.
Vasco x Ceará -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 14 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro
- Transmissão: Globo (TV por assinatura), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)