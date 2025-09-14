Topo

Esporte

Vasco x Ceará: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Léo Jardim, do Vasco, em ação na partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil - ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO
Léo Jardim, do Vasco, em ação na partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil Imagem: ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/09/2025 05h30

Vasco e Ceará se enfrentam neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Relacionadas

Torcedor do Vasco morre em briga antes de jogo pela Copa do Brasil

Diniz x Davide Ancelotti: experiência pesou em duelo? Colunistas debatem

Léo Jardim é ídolo do Vasco? 'Merece busto em São Januário', diz Alicia

O Vasco venceu seu último compromisso pelo Brasileirão e tenta embalar. O Cruzmaltino superou o Sport por 3 a 2, jogando fora de casa.

Além disso, a equipe de Fernando Diniz chega embalada pela classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O Vasco enfrentou o rival Botafogo e venceu nos pênaltis.

Do outro lado, o Ceará tenta se recuperar de uma derrota dentro de casa na rodada passada. O Vozão recebeu o Juventude e perdeu por 1 a 0.

Vasco x Ceará -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 14 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Globo (TV por assinatura), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Da base ao esquema, Dorival quebra cabeça em meio a novo drama de trio GYM

Onde vai passar Corinthians x Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino? Como assistir

Jogadores do Fla eram crianças ou nem nascidos em última vitória em Caxias

São Paulo x Botafogo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Juventude x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Vasco x Ceará: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Andreas estreia no Palmeiras, mas quem brilha é concorrente direto por vaga

Auxiliar explica folga estendida de Abel e revela acordo com Leila

COB e ABCD levam projeto de educação antidopagem aos Jogos da Juventude

São Paulo volta a campo com zagueiros de sobra e alívio para Crespo

Tecnologia põe profissão de juízes do SP Open em risco: 'Tira empregos'