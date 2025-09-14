Topo

Coutinho faz golaço, mas Ceará aproveita vacilo no fim e empata com Vasco

Richardson, do Ceará, e Paulo Henrique, do Vasco, em ação durante jogo do Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

14/09/2025 22h29

O Vasco levou um gol no fim, mesmo com um jogador a mais, e ficou no empate por 2 a 2 com o Ceará neste domingo, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Philippe Coutinho abriu o placar em uma bela cobrança de falta. Galeano aproveitou falha da defesa vascaína e empatou quatro minutos depois. O Vasco aproveitou a expulsão de Rodriguinho e virou o jogo com Carlos Cuesta na metade do segundo tempo. Mas o Vozão buscou o empate com Pedro Henrique nos últimos minutos da partida.

O resultado coloca o cruz-maltino em 15º lugar, com 23 pontos, e os cearenses em 11º, com 27. A equipe de Fernando Diniz perdeu a chance de subir na tabela e ultrapassar de uma só vez Grêmio, Atlético-MG e Santos.

Na próxima rodada, o Vasco encara o Flamengo no clássico de domingo, às 17h30, no Maracanã. O Ceará, por sua vez, recebe o Bahia no sábado, às 18h30.

Lances de destaque

Reclamação vascaína. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Marcos Victor tentou sair jogando, mas Vegetti desarmou, e a bola bateu no defensor do Ceará. O atacante do Vasco reclamou pedindo pênalti por toque de mão, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

Golaço! Aos 11 minutos do primeiro tempo, Coutinho bateu falta na entrada da área pela esquerda e acertou o canto do goleiro, abrindo o placar.

1 a 1. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Matheus Carvalho errou a saída de bola, e Paulo Baya recuperou a posse. O atacante cortou para a canhota e finalizou cruzado, obrigando o goleiro vascaíno a fazer grande defesa. No rebote, Galeano apareceu de carrinho e completou para a rede.

Expulsão. Aos 26 minutos do segundo tempo, Rodriguinho levou um cartão vermelho direto por uma entrada dura em Barros. O jogador vascaíno chegou primeiro na bola e acabou sendo atingido pelo adversário.

2 a 1. Aos 34 minutos do segundo tempo, Andrés Gomez recebeu na direita após rebote de escanteio, avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. O zagueiro completou de chapa no canto esquerdo e fez o segundo do Vasco.

Empate do Vozão. Aos 49 minutos do segundo tempo, Willian Machado tentou um lançamento longo para Fernandinho, que ganhou a disputa com Paulo Henrique após vacilo da zaga do Vasco e finalizou. Pedro Henrique aproveitou o rebote de Léo Jardim e completou para o gol vazio.

Ficha técnica:
Vasco 2 X 2 Ceará

Data e horário: 14 de setembro de 2025, às 20h30 (de Brasília).
Competição: 23ª rodada da Série A do Brasileirão
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).
Árbitro: Matheus Candançan.
Assistentes: Neuza Back e Daniel Paulo Ziolli.
VAR: José Claudio Rocha Filho.
Cartões amarelos: Richardson, Fabiano Souza (CEA); Barros, Lucas Freitas (VAS).
Cartão vermelho: Rodriguinho (CEA).
Gols: Philippe Coutinho (11'/1ºT), Galeano (15'/1ºT), Carlos Cuesta (34'/2ºT), Pedro Henrique (49'/2ºT).

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas (Carlos Cuesta), Puma Rodríguez, Barros, Mateus Carvalho (Andrés Gomes), Philippe Coutinho (Lucas Oliveira), Rayan, Vegetti, Nuno Moreira (Paulinho). Técnico: Fernando Diniz.

Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia, Richardson (Fernando Sobral), Diego, Lourenço (Rodriguinho), Galeano (Vina), Pedro Raul (Pedro Henrique), Paulo Baya (Fernandinho). Técnico: Léo Condé.

