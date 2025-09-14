Vasco cede empate ao Ceará no fim e fica a um ponto do Z4 do Brasileirão

O Vasco não conseguiu segurar a vantagem e empatou em 2 a 2 com o Ceará neste domingo, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Coutinho abriu o placar para os donos da casa, Galeano deixou tudo igual para o Vozão. Na etapa final, Cuesta colocou o Cruzlmaltino novamente à frente, mas Pedro Henrique marcou nos acréscimos e definiu o empate.

O Ceará ainda atuou com um jogador a menos após a expulsão de Rodriguinho, que recebeu cartão vermelho direto no segundo tempo. Mesmo assim, conseguiu arrancar o empate nos minutos finais, frustrando o torcedor cruzmaltino em São Januário.

O jogo marcou boas atuações de Andrés Gomez e Cuesta pelo Vasco, mas quem quase decidiu a partida nos acréscimos foi Pedro Henrique, garantindo ao Ceará um ponto fora de casa.

Situação na tabela

Com o resultado, o Vasco chegou a 23 pontos e ocupa a 15ª posição, enquanto o Ceará soma 27, mantendo-se em 11º lugar no Brasileirão.

? Resumo do jogo

VASCO 2 X 2 CEARÁ

? Competição: Campeonato Brasileiro



?? Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 20h30 (de Brasília)

? Cartões amarelos: Barros, Andrés Gomez e Lucas Freitas (Vasco); Richardson e Fabiano (Ceará)



? Cartão vermelho: Rodriguinho (Ceará)

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP-VAR-Fifa)

Gols

Vasco

? Coutinho, aos 11 do 1ºT

? Cuesta, aos 34 do 2ºT

Ceará

? Galeano, aos 15 do 1ºT

? Pedro Henrique, aos 49 do 2ºT

?? VASCO



Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas (Carlos Cuesta) e Puma Rodríguez; Mateus Carvalho (Andrés Gomez), Cauan Barros (David) e Philippe Coutinho (Lucas Oliveira); Nuno Moreira (Paulinho), Vegetti e Rayan.



Técnico: Fernando Diniz

?? CEARÁ



Bruno; Fabiano, William Maranhão, Marcos Victor e Matheus Bahia; Richardson (Fernando Sobral), Diego e Lourenço (Rodriguinho); Paulo Baya (Fernandinho), Galeano (Pedro Henrique) e Pedro Raul (Vina).



Técnico: Léo Condé

O jogo

Vasco pressiona no início

O Vasco começou a partida tentando impor o ritmo, mas tinha dificuldade para criar chances claras. Aos 11 minutos, Coutinho cobrou falta com categoria e abriu o placar em São Januário. A vantagem durou pouco: aos 15, Galeano pegou o rebote após defesa de Léo Jardim e empatou para o Ceará.

O Vasco quase voltou a marcar aos 18, quando Coutinho cabeceou na trave. A partir daí, o jogo ficou equilibrado, com os times alternando a posse de bola. Pedro Raul ainda exigiu boa defesa de Léo Jardim aos 41, mas o primeiro tempo terminou empatado.

Expulsão muda o panorama

No segundo tempo, o Vasco voltou melhor e criou chances com Andrés Gomez e Vegetti, mas sem sucesso. A situação do Ceará piorou aos 20 minutos, quando Rodriguinho recebeu cartão vermelho direto após falta dura em Barros, deixando os visitantes com um jogador a menos.

Vasco volta à frente, mas cede empate

Aos 34 minutos, Andrés Gomez cruzou rasteiro para Cuesta marcar e recolocar o Vasco à frente. Nos acréscimos, Pedro Henrique aproveitou rebote de Léo Jardim e garantiu o empate do Ceará, frustrando a torcida cruzmaltina em São Januário.