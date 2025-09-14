Transmissão ao vivo de Vasco x Ceará pelo Brasileirão: veja onde assistir
Vasco e Ceará entram em campo hoje (14), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Vasco tenta embalar no Brasileirão após vitória importante na rodada anterior. Atuando fora de casa, o Cruzmaltino superou o Sport por 3 a 2.
Além disso, a equipe comandada por Fernando Diniz ganhou confiança ao eliminar o Botafogo nos pênaltis e garantir vaga na semifinal da Copa do Brasil.
Do outro lado, o Ceará busca reação depois de tropeçar diante de sua torcida. O Vozão recebeu o Juventude e acabou derrotado por 1 a 0.
Vasco x Ceará -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 14 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)