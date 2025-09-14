Transmissão ao vivo de São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir
São Paulo e Botafogo se enfrentam hoje (14), às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).
A sequência positiva do São Paulo no Brasileirão foi freada no último fim de semana. Atuando fora de casa, o Tricolor acabou superado pelo Cruzeiro por 1 a 0.
O Botafogo chega embalado no torneio, após duas vitórias consecutivas, incluindo a goleada por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino.
A equipe de Davide Ancelotti ainda busca recuperar a confiança depois da queda nas quartas de final da Copa do Brasil, em que empatou com o Vasco e foi eliminado nos pênaltis diante da sua torcida.
São Paulo x Botafogo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 14 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo
- Transmissão: Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)