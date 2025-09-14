Transmissão ao vivo de Red Bull Bragantino x Sport pelo Brasileirão: onde assistir
Red Bull Bragantino e Sport entram em campo hoje (14), às 11h (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).
O Red Bull Bragantino venceu uma das últimas oito partidas no Brasileirão, com outras sete derrotas. Na rodada passada, o Massa Bruta foi goleado pelo Botafogo por 4 a 1.
Do outro lado, o Sport é o lanterna e possui apenas uma vitória no Brasileirão. O Leão da Ilha vem de derrota por 3 a 2 contra o Vasco.
Red Bull Bragantino x Sport -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 14 de setembro, às 11h (de Brasília)
- Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)