Transmissão ao vivo de Red Bull Bragantino x Sport pelo Brasileirão: onde assistir

Estádio Municipal Cícero de Souza Marques recebe jogos do Bragantino durante reforma do Nabi Abi Chedid - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Estádio Municipal Cícero de Souza Marques recebe jogos do Bragantino durante reforma do Nabi Abi Chedid Imagem: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/09/2025 09h30

Red Bull Bragantino e Sport entram em campo hoje (14), às 11h (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Red Bull Bragantino venceu uma das últimas oito partidas no Brasileirão, com outras sete derrotas. Na rodada passada, o Massa Bruta foi goleado pelo Botafogo por 4 a 1.

Do outro lado, o Sport é o lanterna e possui apenas uma vitória no Brasileirão. O Leão da Ilha vem de derrota por 3 a 2 contra o Vasco.

Red Bull Bragantino x Sport -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 14 de setembro, às 11h (de Brasília)
  • Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

