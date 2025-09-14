Topo

Transmissão ao vivo de Manchester City x Manchester United pelo Inglês: onde assistir

Haaland comemora gol marcado pelo Manchester City contra a Juventus no Mundial Imagem: picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I
Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/09/2025 11h00

Manchester City e Manchester United entram em campo hoje (14), às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Manchester City vem de duas derrotas consecutivas e tenta se recuperar no torneio. A equipe de Pep Guardiola perdeu para o Brighton por 2 a 1 na rodada passada.

Do outro lado, o Manchester United tenta embalar uma boa sequência após conquistar a primeira vitória na competição. Os Red Devils venceram o Burnley por 3 a 2 no último compromisso.

Manchester City x Manchester United -- Campeonato Inglês

  • Data e hora: 14 de setembro, às 12h30 (de Brasília)
  • Local: Etihad Stadium, em Manchester
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

