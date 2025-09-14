Topo

Transmissão ao vivo de Juventude x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir

14/09/2025 14h30

Juventude e Flamengo medem forças hoje (14), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Flamengo lidera o Brasileirão, mas tropeçou na última rodada. Após três vitórias seguidas, a equipe comandada por Filipe Luís ficou no empate por 1 a 1 diante do Grêmio, em casa.

O Juventude chega de vitória importante fora de seus domínios. O Jaconero derrotou o Ceará por 1 a 0 e quer engatar nova sequência positiva.

Juventude x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 14 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

