Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Corinthians x Cruzeiro no Brasileirão Feminino: onde assistir

Vic Albuquerque comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Flamengo no Brasileirão Feminino - Rebeca Reis/CBF
Vic Albuquerque comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Flamengo no Brasileirão Feminino Imagem: Rebeca Reis/CBF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/09/2025 09h00

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam hoje (14), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino.

Onde assistir? O duelo decisivo será transmitido pela Globo (TV aberta) e Sportv (TV por assinatura).

Relacionadas

Força do Cruzeiro é boa notícia para futebol feminino, diz Fabíola Andrade

Revolta no futebol feminino: o que diz o protocolo sobre apagões do VAR?

Cruzeiro e Corinthians empatam 1ª final do Brasileiro feminino com polêmica

O Corinthians entra em campo em busca do sétimo título nacional, após conquistar as últimas cinco edições do torneio de forma consecutiva. Do outro lado, o Cruzeiro sonha em levantar o troféu inédito da competição.

O duelo de ida, realizado em Belo Horizonte, terminou empatado em 2 a 2. Como não há critério de vantagem, quem vencer a partida garante a taça, enquanto uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Corinthians x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 14 de setembro, às 10h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo
  • Transmissão: Globo (TV aberta) e Sportv (TV por assinatura)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Transmissão ao vivo de Corinthians x Cruzeiro no Brasileirão Feminino: onde assistir

Arteta projeta duelo com o Athletic Bilbao e pede elenco forte ao Arsenal

Crawford vence Canelo por decisão unânime e é campeão indiscutível em três categorias do boxe

Xabi Alonso contesta expulsão de Huijsen e elogia esforço do Real Madrid

Transmissão ao vivo de Brasil x China pelo Mundial de Vôlei Masculino: onde assistir

Vitor Roque trabalha mental para se firmar no Palmeiras: 'Psicóloga ajuda muito'

Volante da base estreia no profissional do Corinthians; veja números e o que pensa Dorival

Vojvoda mira 1ª vitória com Santos e aposta em intensidade diante do Atlético-MG no Brasileirão

Flamengo defende a liderança e briga contra tabu diante do Juventude em Caxias do Sul

Dorival avalia situação física de Garro e admite: "Preocupação com ele é grande"

Campeão de kickboxing aplica queda em Tom Aspinall durante sparring; veja