Transmissão ao vivo de Corinthians x Cruzeiro no Brasileirão Feminino: onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam hoje (14), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino.

Onde assistir? O duelo decisivo será transmitido pela Globo (TV aberta) e Sportv (TV por assinatura).

O Corinthians entra em campo em busca do sétimo título nacional, após conquistar as últimas cinco edições do torneio de forma consecutiva. Do outro lado, o Cruzeiro sonha em levantar o troféu inédito da competição.

O duelo de ida, realizado em Belo Horizonte, terminou empatado em 2 a 2. Como não há critério de vantagem, quem vencer a partida garante a taça, enquanto uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Corinthians x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro