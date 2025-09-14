Transmissão ao vivo de Brasil x China pelo Mundial de Vôlei Masculino: onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Brasil e China entram em quadra hoje (14), às 10h (de Brasília), nas Filipinas, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Vôlei Masculino 2025.

Onde assistir? A estreia da seleção no torneio será transmitida ao vivo pelo Sportv2.

O Brasil, tricampeão mundial de vôlei masculino, busca o tetracampeonato, depois de conquistar os títulos em 2002, 2006 e 2010.

A equipe comandada por Bernardinho integra o Grupo H da competição e estreia diante da China. Além dos chineses, o Brasil ainda terá pela frente a República Tcheca e a Sérvia na fase inicial do torneio.

Brasil x China -- Mundial de Vôlei Masculino