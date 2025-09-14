Transmissão ao vivo de Brasil x China pelo Mundial de Vôlei Masculino: onde assistir
Brasil e China entram em quadra hoje (14), às 10h (de Brasília), nas Filipinas, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Vôlei Masculino 2025.
Onde assistir? A estreia da seleção no torneio será transmitida ao vivo pelo Sportv2.
O Brasil, tricampeão mundial de vôlei masculino, busca o tetracampeonato, depois de conquistar os títulos em 2002, 2006 e 2010.
A equipe comandada por Bernardinho integra o Grupo H da competição e estreia diante da China. Além dos chineses, o Brasil ainda terá pela frente a República Tcheca e a Sérvia na fase inicial do torneio.
Brasil x China -- Mundial de Vôlei Masculino
- Data e hora: 14 de setembro, às 10h (de Brasília)
- Local: Filipinas
- Transmissão: Sportv2 (TV por assinatura)